鉅亨網編譯許家華 2026-05-22 07:20

美國太空企業 SpaceX 正式公開遞交首次公開募股 (IPO) 申請文件，這場可能創下歷史紀錄的上市案不僅吸引華爾街大型機構資金，也罕見向散戶投資人敞開大門。

根據申報資料，投資人可透過多家券商以與機構投資人相同價格、同時間參與認購。市場預估，SpaceX 上市估值可能落在 1.5 兆至 2 兆美元之間，若成真，將成為史上規模最大的 IPO 之一。

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此次 IPO 最大的特色之一，是散戶參與比例可能遠高於傳統 IPO 模式。申報文件顯示，投資人可透過嘉信理財 (SCHW-US)、富達投資 Fidelity、Robinhood (HOOD-US)、SoFi Technologies (SOFI-US) 及摩根士丹利 Morgan Stanley (MS-US) 旗下 E*TRADE 參與認購。

市場人士透露，馬斯克 (Elon Musk) 曾討論保留最高約 30% 的股份給一般投資人，相較一般 IPO 僅 5% 至 10% 的零售配售比例大幅提高。

市場之所以高度關注，除了零售投資人首次大規模參與外，也在於 SpaceX 規模已遠超一般新創公司。路透指出，公司此次募資規模可能達 750 億美元，上市後估值上看近 2 兆美元。公開文件顯示，SpaceX 去年營收達 187 億美元，但因大規模投資人工智慧與太空業務，仍錄得虧損。

根據公開文件內容，SpaceX 已從火箭發射公司轉型成涵蓋衛星網路、人工智慧及太空基礎設施的大型科技集團。旗下 Starlink 目前已成為主要獲利來源，公司甚至在文件中描繪更龐大的長期藍圖，包括軌道資料中心、太空製造、能源與小行星採礦等業務。公司預估總可觸及市場規模 (TAM) 高達 28.5 兆美元，其中人工智慧相關市場占最大比重。

不過，市場也對高估值提出疑慮。Buttonwood Funds 共同創辦人 Joseph Alagna 表示，現在許多科技企業停留在私募市場時間愈來愈長，大部分成長紅利早已在上市前被私人資本與早期投資者拿走。

他指出，當企業真正上市時，規模效應開始產生，後續成長速度往往不如過去。「投資人總在尋找下一個『科技七雄』，大量資金可能湧入這類超大型 IPO，但估值是否合理仍需觀察。」

另一項推升股價的因素則可能來自指數編列效應。ERShares 執行長 Joel Shulman 認為，若 SpaceX 上市後提前納入 Nasdaq-100、S&P 500 及 Russell 1000 等主要指數，將引發被動基金與 ETF 的「被迫買盤」，可能帶來數百億美元資金需求。

Shulman 表示，這可能讓股票上市初期便承受強勁上漲壓力。

在 SpaceX 上市前，不少投資人已提前透過持有私募股份的基金卡位。市場點名的產品包：Baron Partners Fund (BPTRX-US)、Baron Focused Growth Fund (BFGFX-US)、ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR-US)、Private Shares Fund、Destiny Tech100 (DXYZ-US)，以及方舟投資木頭姐伍德 (Cathie Wood) 旗下 ARK Venture Fund 等，其持股比重介於 14% 至 30%。不過相關產品近期已提前大漲，例如 Destiny Tech100 (DXYZ-US) 單日上漲 22%，Fundrise Growth Tech Fund 則上漲 11%，反映市場已提前炒作 SpaceX 上市題材。

市場也同步將焦點轉向其他大型未上市企業，包括 OpenAI 與 Anthropic。部分私人交易平台例如 Forge Global (FRGE-US) 及 Hiive 已允許投資人購買上市前股份，但最低門檻通常介於 2.5 萬至 10 萬美元之間。

不過分析人士提醒，一般投資人應避免過度追價。Mergermarket 全球股票資本市場主管 Samuel Kerr 指出，私人市場流動性不足，資訊透明度也相對有限，除非屬於高資產族群，否則一般散戶在接近上市時點才投入私募市場風險相當高。