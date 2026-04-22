AI動能回溫 小摩上調標普500指數目標位
鉅亨網編譯陳又嘉
《Investing.com》報導，摩根大通將 2026 年標普 500 每股盈餘 (EPS) 預估由 315 美元上調至 330 美元，年增率達 22%。同時將 2027 年預估由 355 美元上修至 385 美元，兩者均高於華爾街共識。
該行將標普 500 目標價由上月設定的 7,200 點上調至 7,600 點。當時市場仍受中東地緣政治風險升溫影響。
摩根大通維持預估本益比 22 倍不變，意味此次上調完全來自獲利預期提升，而非估值擴張。
由策略師 Dubravko Lakos-Bujas 領軍的團隊指出，若地緣政治緊張情勢快速緩解，本益比有機會回升至 23 倍，「這將意味標普 500 可望逼近 8,000 點。」
該團隊表示，Anthropic 推出最強 AI 模型 Mythos，是近期市場反彈的重要推手。自 4 月 7 日以來，標普 500 中與 AI 相關個股有 66% 表現優於大盤。
策略師指出，「Mythos 的出現，有助於在年初市場表現不穩後，重新點燃 AI 多頭行情。」當時投資人對資本支出上升感到不安。
目前 Anthropic 的營收年化規模年初以來已成長三倍，摩根大通也預期，超大型雲端業者在本季財報中將釋出類似樂觀訊號。
該行認為，Mythos 相關消息將改變市場對資本支出的看法，「未來市場對資本支出的質疑應會減少。」
不過，摩根大通也提醒短期風險。由於近期自低點強勁反彈，10 日相對強弱指標 (RSI) 已升至 95 百分位以上，顯示市場可能出現短期過熱。
團隊指出，「市場存在進入短線整理階段的顯著風險，之後才可能恢復上行趨勢。」
此外，儘管地緣政治環境已有明顯改善，但仍存在不確定性，油價目前仍維持在每桶 90 美元左右。
摩根大通預期，本季第一季財報表現將優於上一季。此前市場因 AI 支出疲勞而情緒偏弱。
該行認為，標普 500 整體獲利成長預期仍有上修空間，因近期正向修正主要集中在少數科技與能源公司。
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