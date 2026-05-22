鉅亨研報
過去投資人參與美股科技行情，多半透過大型科技股或指數型 ETF 切入。不過，當指數權重逐漸集中於少數龍頭，投資人實際承擔的風險也可能跟著集中。
同時，部分具備 AI、半導體或雲端應用題材的企業，未必會第一時間反映在傳統指數權重中。當科技股表現差距擴大，市場也開始重新討論主動選股在美股科技配置中的角色。
00402A 聚焦美國科技股，鎖定三大投資主軸
近期台灣 ETF 市場持續出現主動式 ETF 商品，投資範圍也從台股延伸至美股科技產業。其中，00402A 安聯美國科技領航主動式 ETF 聚焦美國科技股，投資邏輯涵蓋高端半導體、AI 商機與轉機題材。
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觀察 00402A，投資人可先看這幾點
投資人評估美股科技主動式 ETF 時，重點不只是產品名稱是否搭上 AI 或科技題材，而是要進一步檢視：實際配置哪些產業與個股、選股邏輯為何、配息來源與頻率如何，以及費用率是否符合自己的投資期待。
00402A 屬於主動式 ETF，投資人除了關注美股科技產業前景，也要同步評估主動管理風險與科技股波動。至於 00402A 的擬定成分股、費用率、配息頻率與募集資訊，可進一步閱讀豐雲學堂完整整理。
00402A 募集時間出爐，後續可透過市場交易
2026/5/22~5/27 展開募集，永豐金證券為本基金之銷售機構，有興趣的投資人可以透過大戶豐 APP 「IPO 募集專區」線上申購新基金，24 小時隨時隨地都可以直接在行動裝置上完成!
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