鉅亨網編譯段智恆 2026-04-22 03:00

《彭博》周二 (21 日) 報導，荷姆茲海峽持續關閉對全球能源供應的衝擊正在擴大，國際大型石油交易商警告，若航道無法儘快恢復通行，燃料需求下滑恐加劇，全球經濟面臨衰退風險。包括維多集團 (Vitol)、貢沃爾集團(Gunvor) 與托克集團 (Trafigura) 等業者指出，目前市場主要依賴庫存支撐供應缺口，但此舉難以長期維持，需求調整壓力已逐步浮現。

庫存撐供應難以為繼 需求破壞逐步擴大

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自 2 月底戰事爆發以來，荷姆茲海峽對非伊朗船隻的通行大致中斷，全球原油與成品油供應遭削減約 1,300 萬桶 / 日。儘管各國動用緊急庫存緩衝缺口，維多執行長哈迪 (Russell Hardy) 表示，「市場正在借用供應」，但無法長期依賴庫存填補缺口，最終將透過需求收縮來重新平衡市場。

交易商估計，目前需求已減少約 400 萬桶 / 日，若海峽持續封鎖，需求破壞規模可能進一步擴大。貢沃爾研究主管拉塞爾 (Frederic Lasserre) 指出，未來幾周需求減少可能倍增至 500 萬桶 / 日，約占全球供應的 5%。若封鎖持續三個月，全球經濟恐面臨衰退風險。

油價方面，戰事爆發後國際油價一度飆升至每桶近 120 美元，之後隨市場對美伊達成協議的期待降溫，目前回落至約 95 美元附近。然而，市場仍高度敏感於供應變化，少數油輪繞行或關閉訊號通過海峽的情況顯示，實際物流仍受嚴重干擾。

亞洲需求首當其衝 供需失衡恐波及全球經濟

需求下滑目前主要集中在亞洲地區。托克首席經濟學家指出，需求破壞往往發生在價格不透明市場，因此容易被低估，但實際影響正逐步擴散。中國、日本與南韓的石化業者已減產，影響塑膠等下游產品供應；東南亞部分國家則因燃料與肥料成本上升，農業生產受到抑制。

此外，多國航空公司已開始取消航班或制定應變計畫，反映燃料成本上升對交通運輸的壓力。分析指出，當供應不足時，市場最終必須透過需求收縮達到平衡，意味經濟活動將受到壓抑。

國際能源總署 (IEA) 預估，本季需求將減少約 150 萬桶 / 日，但下半年仍有機會回升。不過交易商普遍認為，目前市場正處於關鍵轉折點，若地緣政治緊張持續，需求調整幅度將進一步擴大。