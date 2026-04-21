鉅亨網新聞中心 2026-04-22 07:00

川普重返白宮後，美國在全球的形象與影響力正面臨明顯轉變。多國領袖與民間社會對美國政策的不滿升溫，外界普遍認為，美國長期建立的「軟實力」正加速流失，甚至出現盟友疏遠與國際信任下滑的現象。

報導指出，美國昔日盟友逐漸與華府拉開距離。義大利總理 Giorgia Meloni 曾被視為川普在歐洲聯盟內的重要盟友之一，但對其在北約政策上的強硬作風以及對伊朗採取軍事行動表達不滿。類似情況也出現在亞洲與北美地區，印尼總統 Prabowo Subianto 對美國對伊朗動武表示「痛心」，直言相關行為缺乏理性；加拿大與丹麥等傳統盟友亦因安全與主權議題感到憂慮。

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除了政府層面，民間情緒同樣轉趨負面。部分國家民眾發起抵制美國商品運動，並減少赴美旅遊。儘管全球旅遊市場持續成長，美國卻成為唯一出現旅遊人次下滑的主要目的地。多國旅客對美國邊境執法趨嚴感到擔憂，美國移民和海關執法局的執法行動被批評過於強硬，促使德國與英國發布旅遊警示。

同時，美國簽證政策收緊及部分國家入境限制，也進一步削弱其對國際旅客與學生的吸引力。在教育領域，美國長期作為全球人才培育中心的地位出現動搖。數據顯示，去年外國新生入學人數下滑，部分學生與學者轉往歐洲與亞洲發展，改變未來國際人才網絡的布局。

人權議題亦成為外界關注焦點。隨著美國將舉辦國際足球賽事，國際特赦組織警告，前往美國的球迷可能面臨包括大規模驅逐與社群媒體審查在內的風險，恐涉及嚴重人權問題。

學界指出，美國軟實力的衰退並非始於近期，但在川普第二任期下顯著加速。已故國際關係學者 Joseph Nye 曾將軟實力定義為讓他國「自願接受其價值與目標」的能力，強調吸引力而非強制力的重要性。

在冷戰及其後的單極時期，美國透過高等教育、娛樂產業與科技創新建立全球影響力，例如常春藤盟校、好萊塢與矽谷等，形塑國際社會對價值與發展的認知。然而，觀察人士認為，當前美國更頻繁運用硬實力並強調自身利益，削弱其作為可靠盟友與價值倡導者的形象。

哈佛大學甘迺迪政府學院學者 Stephen Walt 指出，當美國被視為「冷漠、殘酷且只關注自身利益」時，即使仍有合作需求的國家，也會對與華府過度接近保持警惕。