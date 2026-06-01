鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-01 10:50

美元兌日元今 (1) 日在亞洲匯市早盤交易時段震盪走強，匯價重新站上 159 整數關口，一度逼近 159.5，延續近期強勢格局，離上周創下的近四周高點僅一步之遙。市場對日本經濟成長放緩的憂慮加深，加上中東地緣政治風險推升美元避險需求，雙重因素共同支撐匯價上行。

今日公布的數據顯示，日本企業今年首季資本支出較去年同期陷入停滯，遠低於市場預期，且相較去年 Q4 約 6.5% 的增幅大幅放緩。企業投資動能減弱不僅反映企業擴張意願下降，也凸顯其對未來經濟環境趨於謹慎。

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在全球經濟不確定性升高及能源價格波動加劇下，高度依賴能源進口的日本面臨的壓力進一步加大。

此外，國際油價今日自 6 周低點回升，重燃市場對美國通膨黏性的擔憂。市場預期，能源價格上漲可能推高生產與運輸成本，延緩通膨回落，Fed 維持高利率的時間恐長於預期，甚至可能延續鷹派立場。美債殖利率維持高位，進一步增強美元吸引力。

然而，隨著匯價逼近 160 心理關口，市場對日本當局干預的警惕升溫。歷史經驗顯示，一旦匯率快速逼近關鍵水位，日本財務省與日本央行 (BOJ) 往往加強口頭警告，甚至實際介入。