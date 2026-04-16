鉅亨網編譯段智恆 2026-04-17 01:30

根據《彭博》周四 (16 日) 報導，多位來自波斯灣與歐洲的官員表示，美國與伊朗達成全面和平協議可能需時約六個月，雙方應考慮延長現行停火安排，以爭取談判空間。知情人士指出，各國領袖普遍希望荷姆茲海峽能立即重啟，以恢復能源運輸，並私下警告若下個月仍未恢復通行，恐引發全球糧食危機。

美伊和平談判恐需半年 多國籲延長停火與重啟荷姆茲海峽(圖：REUTERS/TPG)

官員指出，若戰事持續延燒，能源價格可能進一步上漲，布蘭特原油當日已上漲約 4.5%，突破每桶 99 美元。儘管自 4 月初停火以來油價有所回落，但整體仍較衝突爆發前高出逾 35%。荷姆茲海峽自戰事爆發以來幾近封鎖，嚴重衝擊波斯灣國家經濟，影響石油、液化天然氣及鋁與化肥等產品出口。

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在安全層面，波斯灣國家仍認為伊朗持續尋求發展核武能力，並主張任何和平協議應禁止其進行鈾濃縮及發展長程彈道飛彈。不過，多數國家同時反對戰事升級，傾向由美方持續透過外交手段與德黑蘭協商。

阿拉伯聯合大公國先前亦強調，應「無條件重啟荷姆茲海峽」，並主張協議需全面處理伊朗核能力、飛彈、無人機及其代理勢力等問題。另一方面，美國與伊朗正評估是否將目前停火延長兩週，以利持續談判，但外界普遍認為，即使延長停火，距離正式協議仍有相當距離。

此外，區域衝突仍為談判變數之一，包括以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨之間的衝突，以及制裁解除與海峽控制權等爭議，均可能影響協議進展。川普日前宣布以色列與黎巴嫩達成 10 天停火，部分官員認為此舉有助緩解區域緊張情勢，進而推動美伊談判。