鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-15 23:00

根據投資銀行 Bernstein 最新報告，預測市場 (prediction market) 成交量將在 2026 年出現爆發式成長，今年全年有望增逾三倍，並預估到未來四年內達到 1 兆美元規模。

伯恩斯坦 (Bernstein) 在周二 (14 日) 的報告中指出，預測市場今年前幾個月的成交量已大幅飆升，兩大龍頭平台 Kalshi 與 Polymarket 年初至今的成交量已達約 600 億美元，超越 2025 年全年預測市場總計的 510 億美元。

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美國銀行 (BofA) 指出，預測平台的成長率足以與人工智慧 (AI) 熱潮抗衡，分析師 Julie Hoover 在上周的報告中，將 Kalshi 譽為美國「成長最快的非 AI 公司」之一。目前 Kalshi 掌控美國逾九成預測市場，其周成交量已從一年前的約 1 億美元，飆升至今超過 30 億美元。

預測市場成交量最初在 2024 年因美國總統大選而躍升，但隨著運動、加密貨幣及總經數據合約普及，2025 年的成交水準已進一步超越大選時期。

2030 年估達 1 兆美元

Bernstein 分析師 Gautam Chhugani 預估，2026 年總成交量將達 2400 億美元，較去年暴增 370%。他推估，若以 2025 年至 2030 年間約 80% 的年複合成長率 (CAGR) 計算，到了下個十年初期、也就是 2030 年，預測市場的年成交量將達 1 兆美元。

Chhugani 預期，隨著聯邦監管透明度提升，預測市場潛力將受益，而區塊鏈代幣化與加密貨幣的整合，則將帶來更多流動性。

Chhugani 寫道：「隨著投資人針對事件風險尋求更直接、分散的曝險，我們預測機構市場將圍繞著經濟、商務與政治合約發展。」目前運動合約占了交易量逾六成，但到 2030 年該比例可能腰斬，「我們也預期，面臨特定事件風險的企業與保險公司將產生避險的需求。」

除了 Kalshi 與 Polymarket，美銀分析師 Hoover) 指出，Robinhood(HOOD-US)、DraftKings(DKNG-US) 及 Underdog 都已啟動或推出自己的預測市場垂直業務。

替代標的

Chhugani 認為，對於無法直接投資私有預測市場公司的投資人，Robinhood 與 Coinbase Global(COIN-US) 是關鍵的公開市場替代標的。

Robinhood 的預測市場中心成立屆滿周年，年度經常性收入 (ARR) 已達 3.5 億美元，並占 Kalshi 總交易量的 30%。該分析師認為，這項業務是該數位金融平台成長最快的領域，可能促使 Robinhood 開發自有交易所。

雖然在 Chhugani 的長期預測當中，監管風險假設終將解決，但短期內州政府、聯邦監管機構與預測市場平台仍陷入激戰。美銀的 Hoover 說：「由於對內線交易的擔憂，目前已有 14 個州正進行法律訴訟，國會另有四項法案待審。」

部分州政府援引監管運動博弈的權力，對預測市場採取法律行動，而美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 則聲稱，自己才擁有監管預測市場的唯一權限。