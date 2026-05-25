鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-25 18:17

聯發科 (2454-TW) 舉辦年度供應商大會，由總經理暨營運長陳冠州主持，邀請數十家供應鏈夥伴參與，並頒發年度最佳供應商等獎項，感謝全球供應鏈夥伴的長期支持。面對快速成長的 AI 需求，聯發科期待與全球供應鏈夥伴共同打造敏捷韌性、責任永續的供應鏈，協助客戶加速產品創新，攜手共創 AI 新世代的雙贏未來。

總經理暨營運長陳冠州表示，聯發科憑藉 SoC 整合與運算連結的核心優勢，高度聚焦「更強運算與能效」、「完整平台整合」、「加速落地量產」三大方向，與供應鏈夥伴共同開發與量產。

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面對未來涵蓋先進製程、系統整合、封裝測試與可靠度良率等整體工程能力的需求，聯發科將與供應鏈夥伴建立更深度的合作，以強大的供應韌性與執行紀律，與生態系夥伴一同以技術硬實力贏得這場整體工程能力的競賽。

除此之外，聯發科也將 AI 預測與數位自動化導入供應鏈管理機制，透過整合需求、供應、庫存端的資訊，能及早辨識風險與擬定因應對策，打造具備高度韌性與敏捷交貨能力的智慧供應鏈。

聯發科供應商年會上亦頒發年度最佳供應商、卓越技術合作、卓越量產支援、卓越先進技術開發、最佳綠色製造貢獻獎項，獎勵並推動責任供應鏈管理機制與綠色供應鏈，期將永續承諾轉化為客戶的綠色競爭優勢，成為供應鏈夥伴在 AI 時代中最堅實、創新且具備永續發展的最佳後盾。