鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-26 20:50

市場擔憂全球最大鋁生產國中國將減產，加上中東地區持續動盪，鋁價飆升至 4 年來的最高點。

數據顯示，倫敦金屬交易所 (LME) 的鋁價周二 (26 日) 一度上漲 1.6%，至倫敦上午 10:46，鋁價漲 1.3%，報每噸 3,697 美元，這是自 2022 年 3 月以來的最高點。

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市場對供應縮減的擔憂主要源於中國政府的政策轉向。根據研究機構 Mysteel Global 指出，中國當局正對關鍵產業的能源使用與碳排放進行全國性檢查，交易商擔心鋁冶煉廠將因此被要求削減產能。

事實上，隨著庫存激增，中國當局已開始著手抑制過度生產。例如，廣西省百色市的一家冶煉廠已經減少了鋁液產量。此外，工信部在 5 月 13 日的聲明中也表示，鋼鐵和煉油行業將成為下一波監管的目標。

在此政策轉向之前，中國鋁廠為了彌補因中東衝突導致的全球供應缺口，曾一度超負荷運轉。自 2 月下旬戰爭爆發、荷姆茲海峽實際上關閉以來，造成鋁供應遭受重創，進而推升了 LME 的價格。

官方數據顯示，中國鋁日產量已是全球最大生產國，上月更是創下 12.9 萬噸的紀錄。