鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-27 12:00

《Yahoo Finance》報導，蘋果 (AAPL-US) 因長期延後升級 Siri，以及缺乏大型自研 AI 模型，被市場普遍視為 AI 競賽中的落後者。不過，AI 代理的崛起，可能讓這項看似弱勢的因素反而成為蘋果最大優勢。

根據美國銀行 (Bank of America) 分析師 Wamsi Mohan 周二 (26 日) 發布的投資報告，蘋果從晶片到作業系統完整掌控自家生態系，建立了所謂的「代理式 AI 護城河 (agentic AI moat)」，這可能成為推動其 AI 發展的關鍵優勢。

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Mohan 寫道，「在代理式 AI 世界中，價值將集中在掌握使用者意圖、個人情境、App 存取權限、身分認證、付款與信任機制的平台。」

他指出，智慧型手機已是這些因素匯聚的消費裝置。如果 AI 助理成為搜尋、App、電商、行程安排、支付及工作流程的新入口，我們認為蘋果將對模型供應商、App 開發商、商家、廣告商與支付網路擁有相當大的影響力。

Mohan 維持蘋果股票買進評級，並將目標價自 330 美元調升至 380 美元，意味較目前股價仍有約 20% 的上漲空間。

AI 代理是具半自主或完全自主能力的數位助理，可替使用者完成各種任務。透過大型語言模型 (LLM) 驅動，它們可協助整理電腦檔案、掃描電子郵件特定內容，或自網路擷取資訊。

截至目前，AI 浪潮主要推升晶片股走高，因資料中心業者持續大量採購 GPU 與 CPU，以支援全球數億個 AI 代理運作。

但 Mohan 認為，蘋果同樣有機會從中大幅受惠，尤其是 iPhone 可成為使用者與 AI 代理互動的安全入口。

他表示，如果蘋果掌握可信任的介面，負責串接本地模型、蘋果控制的雲端模型、外部模型與 App 操作，即使不擁有最頂尖的尖端模型也沒關係。

要實現這項願景，Mohan 認為蘋果需要提升 iPhone 內建 AI 能力，包括導入更強大的處理器，並將 Siri 打造為更接近 AI 代理的角色。

蘋果預計在 6 月 8 日舉行的全球開發者大會 (WWDC) 發表新版 Siri。

雖然 iPhone 未來可能成為 AI 代理的重要平台，但蘋果已有產品在此領域領先，那就是 Mac。

目前 Mac mini 與 Mac Studio 因入門價格相對較低，且支援 OpenClaw 等平台，已在全球多地出現缺貨情況。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在最近一次財報電話會議中表示，「Mac mini 與 Mac Studio 都是優秀的 AI 與代理式工具平台，而客戶對此的認知速度比我們原先預期更快，因此需求也超出預期。」