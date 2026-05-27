鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，蘋果 (AAPL-US) 因長期延後升級 Siri，以及缺乏大型自研 AI 模型，被市場普遍視為 AI 競賽中的落後者。不過，AI 代理的崛起，可能讓這項看似弱勢的因素反而成為蘋果最大優勢。
根據美國銀行 (Bank of America) 分析師 Wamsi Mohan 周二 (26 日) 發布的投資報告，蘋果從晶片到作業系統完整掌控自家生態系，建立了所謂的「代理式 AI 護城河 (agentic AI moat)」，這可能成為推動其 AI 發展的關鍵優勢。
Mohan 寫道，「在代理式 AI 世界中，價值將集中在掌握使用者意圖、個人情境、App 存取權限、身分認證、付款與信任機制的平台。」
他指出，智慧型手機已是這些因素匯聚的消費裝置。如果 AI 助理成為搜尋、App、電商、行程安排、支付及工作流程的新入口，我們認為蘋果將對模型供應商、App 開發商、商家、廣告商與支付網路擁有相當大的影響力。
Mohan 維持蘋果股票買進評級，並將目標價自 330 美元調升至 380 美元，意味較目前股價仍有約 20% 的上漲空間。
AI 代理是具半自主或完全自主能力的數位助理，可替使用者完成各種任務。透過大型語言模型 (LLM) 驅動，它們可協助整理電腦檔案、掃描電子郵件特定內容，或自網路擷取資訊。
截至目前，AI 浪潮主要推升晶片股走高，因資料中心業者持續大量採購 GPU 與 CPU，以支援全球數億個 AI 代理運作。
但 Mohan 認為，蘋果同樣有機會從中大幅受惠，尤其是 iPhone 可成為使用者與 AI 代理互動的安全入口。
他表示，如果蘋果掌握可信任的介面，負責串接本地模型、蘋果控制的雲端模型、外部模型與 App 操作，即使不擁有最頂尖的尖端模型也沒關係。
要實現這項願景，Mohan 認為蘋果需要提升 iPhone 內建 AI 能力，包括導入更強大的處理器，並將 Siri 打造為更接近 AI 代理的角色。
蘋果預計在 6 月 8 日舉行的全球開發者大會 (WWDC) 發表新版 Siri。
雖然 iPhone 未來可能成為 AI 代理的重要平台，但蘋果已有產品在此領域領先，那就是 Mac。
目前 Mac mini 與 Mac Studio 因入門價格相對較低，且支援 OpenClaw 等平台，已在全球多地出現缺貨情況。
蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在最近一次財報電話會議中表示，「Mac mini 與 Mac Studio 都是優秀的 AI 與代理式工具平台，而客戶對此的認知速度比我們原先預期更快，因此需求也超出預期。」
他並補充，我們認為未來 Mac mini 與 Mac Studio 可能還需要數個月，供需才會恢復平衡。
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