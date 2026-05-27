鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-27 12:12

根據高盛最新發布的《避險基金趨勢監測》及《共同基金基本面》報告，美國華爾街避險基金與大型共同基金在今年第一季出現罕見的操作共識：同步減持軟體股、大舉布局半導體，資金輪動力道之猛，已將半導體多頭權重推升至有史以來最高水位。

避險基金與共同基金罕見同步轉向！半導體狂吸資金、軟體股遭大幅拋售。(圖：Shutterstock)

高盛本次報告覆蓋範圍包含 1,059 檔避險基金（股票總持倉規模達 4.6 兆美元）及 509 檔大型主動式共同基金（股票資產規模 3.9 兆美元）。

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其中，科技板塊內部的結構性資金輪動，是本季度最鮮明的市場主軸。

高盛數據顯示，半導體在避險基金多頭投資組合中的持倉權重已升至有記錄以來最高，反觀軟體股的權重則跌落至 2019 年以來最低點。

共同基金方面，軟體持倉同樣滑落至 2012 年以來的谷底；若剔除微軟 (MSFT-US) ，共同基金在半導體相對於軟體的超配幅度，亦為 2012 年以來之最。

在個股上，微軟成為兩類機構上季度淨減持規模最大的標的之一；共同基金對其餘「科技七巨頭」成員的持倉也全面調降。

避險基金積極加槓桿，共同基金轉趨保守

面對第一季地緣政治緊張情勢升溫，兩類機構的因應策略出現明顯分歧。

避險基金雖在初期小幅降低淨槓桿，但隨著第二季市場走強，隨即快速補倉，淨敞口回升至近一年高點，整體槓桿率相對歷史水準仍偏高，目前淨槓桿已回升至過去五年的第 85 百分位。

與此同時，標普 500 成分股的平均放空比例升至市值的 3%，為 2011 年以來最高，顯示市場多空博弈同步白熱化。

共同基金則選擇提高現金部位，將現金占資產比例從 2026 年初的歷史低點 1.1% 上調至 4 月初的 1.4%。

儘管如此，這一水位在歷史比較上仍屬極低，共同基金整體而言並未出現大規模撤離股市的跡象。

板塊布局：工業股獲兩類機構共同超配，科技操作方向相左

在板塊配置上，避險基金與共同基金雖有若干共識，但亦存在顯著分歧。兩者均超配工業板塊、低配資訊科技板塊，然而調倉方向卻截然相反。

避險基金在第一季將資訊科技淨傾斜度大幅拉高 853 個基點，創下該板塊有記錄以來最大單季變動；與此同時，將工業板塊淨傾斜度下調 297 個基點。

共同基金則反向操作，增加工業敞口 24 個基點，削減資訊科技 20 個基點。

分歧最為突出的兩個板塊為金融與非必需消費品：共同基金超配金融、避險基金則低配；避險基金超配非必需消費品，共同基金卻低配。

四檔「共同最愛」今年以來跑贏大盤 3 個百分點

四檔「共同最愛」股票今年以來的報酬率達 10%，較等權重標普 500 指數超前約 3 個百分點。

拉長時間來看，自 2013 年以來，「共同最愛」組合的年化報酬率達 16%，但標準差高達 22%，波動風險不容忽視。

目前該組合中位股票的本益比為 34 倍，相較標普 500 中位股票 18 倍的估值，溢價幅度相當顯著。