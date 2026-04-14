鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-15 03:00

綜合外媒周二 (14 日) 報導，美國對伊朗實施海上封鎖進入首日，軍方表示尚無任何船隻成功突破封鎖，已有 6 艘商船依指示折返，顯示措施初步發揮效果。此舉是在美伊談判破局後，由總統川普下令執行，進一步升高中東局勢緊張。

沒船過得去！美國封鎖荷姆茲海峽首日6艘船全掉頭(圖：REUTERS/TPG)

美軍中央司令部指出，在封鎖實施的前 24 小時內，沒有船隻成功通過限制，6 艘商船已依照美軍要求掉頭並返回伊朗港口。封鎖行動動員超過 1 萬名軍事人員、逾十艘軍艦及多架軍機，並強調措施適用於所有進出伊朗港口與沿海區域的船隻，不分國籍。

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此次封鎖涵蓋阿曼灣與阿拉伯海，主要針對試圖自波斯灣離開的伊朗相關船隻。美軍同時警告，任何未經授權進出封鎖區域的船隻，可能面臨攔截、改道甚至扣押。不過，食品、醫療用品等人道物資仍可在檢查後獲准通行。

市場高度關注封鎖實際執行情況。船東、能源交易商與投資人持續透過船舶追蹤數據，觀察是否有船隻測試封鎖強度。數據顯示，周二仍有少量船隻通過荷姆茲海峽，但未能突破封鎖線，顯示封鎖不僅限於水道本身，而是延伸至更廣泛海域。

其中，一艘遭美國制裁、與中國相關的油輪「Rich Starry」曾穿越荷姆茲海峽，但在進入阿曼灣後隨即掉頭；另一艘油輪「Elpis」則在類似位置暫停航行，顯示市場對封鎖的不確定性仍高。

不過，由於部分船舶關閉定位訊號或進行訊號干擾，實際航行情況仍難以完全掌握，增加外界判讀難度。分析人士指出，關鍵不在於船隻能否穿越荷姆茲海峽，而在於美軍將如何在不同海域執行封鎖與執法強度。