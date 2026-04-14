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CAPE系統正式上線 美政府下週一退還違法關稅 逾33萬進口商受惠

鉅亨網編譯許家華

川普政府將於下週一 (20 日) 啟動一套關稅退款系統，針對先前遭美國最高法院裁定違法的關稅措施，向美國進口商退還總額高達 1,660 億美元的稅款。此舉被視為近年規模最大的關稅退款行動之一。

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（圖：Shutterstock)

根據美國海關與邊境保護局 (CBP) 週二 (14 日) 提交法院文件，名為 CAPE 的退款系統已完成第一階段開發，將整合各筆退款，讓進口商透過單一電子支付方式領取款項，並在適用情況下附帶利息，取代過去逐筆報關退稅的繁瑣流程。


數據顯示，截至 4 月 9 日，已有 56,497 家進口商完成電子退款登記程序，涉及金額達 1,270 億美元。整體而言，約有超過 33 萬家進口商曾支付相關關稅，涵蓋約 5,300 萬筆進口貨物，顯示影響範圍廣泛。

CBP 表示，退款系統將分階段推進，初期優先處理近期進口與結構較為簡單的案件。至於部分涉及約 29 億美元、需人工審核的複雜關稅項目，當局仍在評估具體處理方式。

此次退款行動源於最高法院今年 2 月裁定部分關稅措施違法，隨後進口商向美國國際貿易法院提起訴訟要求退款。該法院目前持續監督退款系統的建置與執行進度。

市場分析指出，大規模退款不僅將改善進口商現金流，也可能對供應鏈成本與企業財務狀況帶來短期正面影響。不過，退款進度與執行效率仍有待觀察。

整體而言，隨著 CAPE 系統上線，美國政府正式啟動大規模關稅退款程序，對企業資金與貿易環境將產生顯著影響。


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川普退稅關稅CAPE

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