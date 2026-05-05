鉅亨網編譯許家華 2026-05-06 07:40

人工智慧算力需求持續爆發，雲端基礎設施市場再度傳出超大型長約交易。根據《The Information》報導，Anthropic 已承諾在未來五年內，向 Google Cloud 採購高達 2000 億美元的雲端運算與晶片服務，成為 AI 產業史上規模最大的基礎設施合約之一。

報導指出，該筆 2000 億美元承諾不僅反映 Anthropic 對算力需求的長期規劃，也意味該公司占 Alphabet(GOOGL-US) 最新對外揭露「雲端收入積壓訂單」的 40% 以上。這項積壓收入（revenue backlog）主要來自長期雲端服務合約，顯示 AI 企業已成為雲端巨頭最重要的長期收入來源之一。

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同時，市場數據顯示，包括 Anthropic 與 OpenAI 在內的 AI 公司合約，已占全球主要雲端供應商約 2 兆美元積壓訂單的一半以上，顯示 AI 算力需求正以前所未有的速度推升雲端產業規模。

不過，相關消息尚未獲得官方證實。Anthropic 與 Google 均未對外回應評論請求。儘管如此，市場仍對此反應強烈，Alphabet 股價在消息曝光後的盤後交易中上漲約 2%，反映投資人對 AI 雲端需求前景的樂觀預期。

分析人士指出，這類超長期、高金額的雲端合約，正在重塑科技產業資本結構。AI 模型訓練與推論所需的龐大算力，使企業不再以短期採購模式獲取資源，而是透過多年期綁約確保穩定供應，進一步強化雲端供應商的定價能力與收入可預測性。