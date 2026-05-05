鉅亨網編譯段智恆 2026-05-06 00:00

根據《彭博》周二 (5 日) 報導，美國對伊朗原油出口實施海上封鎖已滿近一個月，最新衛星追蹤資料顯示，至少有一艘伊朗超大型油輪疑似成功突破美軍封鎖線，為這場圍堵行動出現首個可能的「漏網之魚」，也讓外界重新關注美伊在荷姆茲海峽周邊持續升高的對峙局勢。

專門利用衛星影像追蹤全球油輪動態的 TankerTrackers.com 指出，一艘懸掛伊朗國旗、名為「Huge」的超大型原油運輸船（VLCC），周日 (3 日) 突然重新出現在數位船舶追蹤系統，訊號位置顯示該船位於印尼峇里島外海。值得注意的是，這艘油輪此前已數月未出現在公開船舶定位系統中。

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TankerTrackers.com 共同創辦人馬達尼 (Samir Madani) 表示，衛星影像也證實 Huge 確實出現在峇里島附近海域，而根據他的比對分析，該船在美國 4 月 13 日啟動封鎖行動前數小時，仍停靠在伊朗港口附近，推測很可能在封鎖正式展開前後成功突破攔截。

美國中央司令部 (CENTCOM) 尚未對相關消息作出回應。

Huge 重新現身之際，美伊圍繞荷姆茲海峽的對峙本周再度升溫。美軍除持續阻止載運伊朗原油的船隻駛離阿曼灣外，本周也開始派遣軍艦護送商業船舶通過荷姆茲海峽，以確保國際航運安全。

美國中央司令部周一表示，自 4 月 13 日封鎖行動展開以來，美軍已引導 50 艘船舶改道，顯示封鎖行動規模持續擴大。

位於伊朗東南部、靠近巴基斯坦邊境的恰巴哈爾港 (Chabahar) 近期也出現更多伊朗船隻聚集。該港口位置接近美軍封鎖線，美國海軍先前曾表示，遭攔截的伊朗油輪多被引導至恰巴哈爾附近海域待命。