鉅亨網編譯段智恆 2026-05-06 01:00

美國總統川普周二 (5 日) 表示，將於下周與中國國家主席習近平會晤時討論伊朗戰事相關議題，並罕見淡化近期美中在中東局勢上的潛在摩擦，稱習近平在伊朗問題上「一直非常尊重」，強調中國並未在這場衝突中對美方構成挑戰。

川普當天在白宮接受媒體提問，被問及下周與習近平會面時，希望在伊朗議題上取得哪些進展時回應，「那會是討論議題之一，但他對這件事一直很友善。」川普接著表示，「他一直非常尊重我們，中國沒有挑戰我們。」

‌



川普也提到，儘管中國是伊朗原油的重要買家之一，而伊朗原油供應因戰事持續受到衝擊，但北京至今未採取與華府對立的立場。「他們沒有挑戰我們，他不會那麼做。我不認為他是因為我才這麼做，但我認為他一直非常尊重。」

根據目前規劃，川普與習近平預計將於 5 月 14 日至 15 日在北京舉行峰會。這場高層會晤被視為美中兩大經濟體在地緣政治與經濟壓力升高背景下的重要外交時刻，也可能牽動能源市場、全球供應鏈以及雙邊經貿關係走向。

原定舉行的峰會曾因伊朗戰事升級而一度延後，引發金融市場對美中高層互動與全球局勢的擔憂。隨著戰火持續，荷姆茲海峽能源運輸大幅受阻，包括中國在內的原油進口國，正積極因應潛在的能源供應短缺風險。

與此同時，美國近期也持續加大對伊朗施壓，不僅擴大海上封鎖，並對處理伊朗原油的中國煉油企業祭出制裁，希望迫使德黑蘭重返談判桌，尋求結束戰爭的協議。

川普先前也曾暗示，中國可能暗中協助伊朗，並聲稱美方曾攔截一份運往伊朗的「禮物」，但未進一步說明細節。