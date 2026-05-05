鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-06 01:40

素有「牛市棋手」之稱的知名券商 Wedbush 分析師 Dan Ives 最新表示，當前 AI 革命仍處於「第三局初期階段」，而 Palantir 已在企業級 AI 應用中脫穎而出，成為軟體產業的領先者。

知名科技分析師：近期軟體股下跌屬「錯殺」Palantir將在企業級AI軟體領域領跑(圖:shutterstock)

Ives 認為，Palantir 最新公布的季度業績「令人驚嘆」，憑藉成熟的 AI 應用場景和不斷擴大的大型企業客戶基礎，正處於獨特的競爭優勢位置。

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針對市場對 Palantir 商業業務收入略低於預期的擔憂，Ives 稱這主要源於一筆約 2000 萬美元訂單從商業板塊轉移至政府業務，並不反映需求疲弱。

他指出，Palantir 的政府 AI 業務持續加速成長，加上強勁財測表現，進一步驗證成長動能，Palantir 業績表現「遠超預期」，在軟體業已處於「完全不同的層級」，競爭對手仍在努力追趕。

Ives 還說，美國政府在 AI 領域的支出規模龐大，是推動行業增長的重要動力，他將其形容為「下金蛋的鵝」，預計相關合約規模可能達數千億美元，長期更有望上看兆美元級別。

Ives 預期，未來兩到三年內，許多軟體公司的政府業務規模將翻倍，聯邦機構正「全面押注 AI」。

在監管方面，Ives 認為技術發展速度將遠超監管約束，產業不會因政策顯著放緩，加上隨著智能體 AI 發展，網路安全風險正在上升，是當前「最具關聯性的投資主題」，預計企業為應對更複雜威脅，相關安全預算可能提升約 50%。