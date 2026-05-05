知名科技分析師：近期軟體股下跌屬「錯殺」Palantir將在企業級AI軟體領域領跑
鉅亨網編譯陳韋廷
素有「牛市棋手」之稱的知名券商 Wedbush 分析師 Dan Ives 最新表示，當前 AI 革命仍處於「第三局初期階段」，而 Palantir 已在企業級 AI 應用中脫穎而出，成為軟體產業的領先者。
Ives 認為，Palantir 最新公布的季度業績「令人驚嘆」，憑藉成熟的 AI 應用場景和不斷擴大的大型企業客戶基礎，正處於獨特的競爭優勢位置。
針對市場對 Palantir 商業業務收入略低於預期的擔憂，Ives 稱這主要源於一筆約 2000 萬美元訂單從商業板塊轉移至政府業務，並不反映需求疲弱。
他指出，Palantir 的政府 AI 業務持續加速成長，加上強勁財測表現，進一步驗證成長動能，Palantir 業績表現「遠超預期」，在軟體業已處於「完全不同的層級」，競爭對手仍在努力追趕。
Ives 還說，美國政府在 AI 領域的支出規模龐大，是推動行業增長的重要動力，他將其形容為「下金蛋的鵝」，預計相關合約規模可能達數千億美元，長期更有望上看兆美元級別。
Ives 預期，未來兩到三年內，許多軟體公司的政府業務規模將翻倍，聯邦機構正「全面押注 AI」。
在監管方面，Ives 認為技術發展速度將遠超監管約束，產業不會因政策顯著放緩，加上隨著智能體 AI 發展，網路安全風險正在上升，是當前「最具關聯性的投資主題」，預計企業為應對更複雜威脅，相關安全預算可能提升約 50%。
展望後市，Ives 對軟體業整體持樂觀態度，認為近期下跌屬於「錯殺」，隨著 AI 進入新階段，產業增長有望重新加速。
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