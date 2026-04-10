鉅亨網編譯段智恆 2026-04-11 00:00

根據《CNBC》報導，美國副總統范斯 (JD Vance) 周五 (10 日) 表示，對即將與伊朗展開的談判抱持正面態度，認為有望為結束持續六周的戰事帶來進展，但同時警告伊朗勿在談判中「玩花樣」，否則美方將不會輕易讓步。

美伊談判前放話！范斯警告伊朗別耍花樣 停火前景仍不明(圖：REUTERS/TPG)

范斯在馬里蘭州安德魯斯聯合基地登上空軍二號前往巴基斯坦時向媒體表示，美方期待談判能有建設性成果，並強調若伊朗展現善意，美國也願意釋出合作空間。不過他也直言，若伊朗試圖拖延或操弄談判，美方代表團將採取更強硬立場。

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美伊雙方預計於周六在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德展開會談，美國代表團將由范斯、特使魏科夫 (Steve Witkoff) 與川普女婿顧問庫許納 (Jared Kushner) 組成。伊朗方面則傳出由國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf(與外交部長阿拉格奇(Abbas Araghchi) 主導談判。

然而，在會談前夕，伊朗方面釋出強硬訊號。卡利巴夫透過社群媒體表示，雙方先前達成的兩項共識尚未落實，包括黎巴嫩停火以及伊朗遭凍結資產的釋放，強調在這些條件達成前，不應展開談判，為原本脆弱的停火協議再添變數。

目前為期兩周的停火自本周二啟動以來，多次面臨破裂風險。伊朗指控美國違反停火承諾，特別是以色列持續在黎巴嫩發動攻擊；另一方面，美國總統川普則對伊朗遲未恢復荷姆茲海峽航運表達不滿，認為這違背停火協議精神。

荷姆茲海峽為全球最重要的石油運輸通道之一，戰前約有 20% 的全球原油需經此水道運輸。不過自 2 月 28 日戰事爆發以來，該海峽通行量大幅受限，至今仍未明顯改善。市場亦關注伊朗是否對通行油輪收取費用，川普已公開警告，若相關報導屬實，伊朗應立即停止相關行為。