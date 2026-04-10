鉅亨網編譯段智恆 2026-04-11 03:30

《路透》周五 (10 日) 報導，美國總統川普主導的「和平委員會」在推動加薩重建與治理計畫時，面臨資金嚴重不足問題。消息人士指出，原先承諾投入的 170 億美元資金，目前實際到位金額不到 10 億美元，使相關計畫進展受阻，亦影響美方推動戰後安排的能力。

該計畫於美國與以色列對伊朗發動軍事行動前約 10 天，在華府一場會議中提出，當時多個波斯灣阿拉伯國家承諾提供資金，用於加薩在戰後的重建與治理安排。整體構想包括解除巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的武裝、以色列軍隊撤出，以及展開大規模基礎建設重建。

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資金不到位 加薩重建計畫卡關

知情人士透露，在 10 個承諾出資的國家中，目前僅阿拉伯聯合大公國、摩洛哥與美國實際提供資金，其餘資金尚未到位。消息人士指出，伊朗戰事爆發後進一步干擾資金動員，使原本就面臨困難的募資情況雪上加霜。

此外，資金不足與安全風險也使由美方支持的「加薩治理國家委員會」(NCAG) 無法進入當地運作。該委員會由巴勒斯坦技術官僚組成，原計畫接手哈瑪斯在加薩的治理職能，包括管理政府部門與警察系統。據指出，該委員會目前仍滯留開羅，並在美國與埃及方面監督下運作。

巴勒斯坦官員表示，相關單位已告知哈瑪斯與其他派系，由於缺乏資金，NCAG 短期內無法進駐加薩。儘管哈瑪斯多次表示願意交出治理權，但實際交接進程仍陷停滯。

全球機構估計，加薩在歷經兩年戰事後，約八成建築遭破壞，重建成本可能高達 700 億美元，使資金問題更顯關鍵。

停火與解除武裝談判陷僵局

除了資金瓶頸外，解除武裝談判同樣進展緩慢。埃及近期再度邀請哈瑪斯參與新一輪協商，但消息人士指出，目前談判仍陷僵局。以色列堅持哈瑪斯必須先行繳械，才會撤軍；哈瑪斯則要求以色列承諾全面停火與撤離作為前提。

目前停火協議僅暫時中止大規模戰事，但以色列軍隊仍控制加薩超過一半區域，哈瑪斯則維持在部分地區的實際控制權。外交人士警告，若僵局持續，不排除以色列重新發動大規模軍事行動。

分析指出，川普政府試圖透過該計畫展現其「和平締造者」形象，但在烏克蘭戰事未能如期結束，以及美伊停火協議同樣面臨挑戰的背景下，加薩計畫受挫，反映出其外交布局面臨現實考驗。