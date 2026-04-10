鉅亨網編譯段智恆 2026-04-10 22:00

美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 大致符合市場預期，成為市場首度觀察伊朗戰事衝擊物價的關鍵數據。華爾街分析師普遍認為，儘管整體通膨因能源價格飆升而顯著升溫，但核心通膨表現相對溫和，短期內尚不足以改變聯準會政策方向。

數據顯示，美國 3 月 CPI 年增 3.3%，高於前值的 2.4%；月增 0.9%，為近年較大單月升幅，主要反映油價上揚帶來的影響。不過，扣除食品與能源的核心 CPI 月增 0.2%，低於市場預期，顯示基礎物價壓力尚未全面擴散。

‌



能源推升表面通膨 核心數據仍為關鍵觀察指標

多位分析師指出，本次 CPI 報告的關鍵在於「表面通膨偏熱、核心通膨偏冷」的結構。Spartan Capital 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，核心通膨低於預期是重要訊號，顯示目前價格壓力尚未全面失控。不過他也警告，能源價格上漲的影響尚未完全反映，未來通膨仍可能進一步走高。

市場普遍認為，此次數據僅呈現能源衝擊的初步影響。隨著油價在戰事推升下一度大幅上漲，相關成本將逐步透過運輸、航空燃油及生產投入等管道傳導至其他商品與服務價格，形成後續壓力。

Goldman Sachs Asset Management 全球多資產投資長 Alexandra Wilson-Elizondo 指出，市場原先對通膨數據已有心理準備，因此本次符合預期的結果反而帶來些許寬慰。但她也提醒，這可能是近期表面通膨數據中「相對較佳」的一次，未來數據恐更明顯反映能源成本上升的影響。

她進一步指出，儘管能源價格大幅波動，但美國經濟對石油的依賴程度已遠低於 1970 年代，加上薪資成長趨緩、長期通膨預期仍穩定，聯準會仍有空間保持耐心觀望。

Fed 短期按兵不動 市場關注通膨後續傳導

多數分析師認為，本次 CPI 數據不太可能促使聯準會 (Fed) 短期內調整政策立場。Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，目前市場對聯準會近期政策轉向的門檻仍相當高，而此次通膨數據整體符合預期，未構成足以改變決策的條件。

Annex Wealth Management 首席經濟學家 Brian Jacobsen 則指出，儘管汽油價格推升整體 CPI 升幅，但目前尚未看到能源成本明顯滲透至核心通膨，顯示企業可能暫時吸收部分成本壓力。他認為，若消費者因高油價而減少非必要支出，反而可能壓抑核心通膨表現。