鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-10 21:20

沙烏地阿拉伯經由紅海的石油出口目前保持穩定，儘管其重要的跨國輸油管線遭到無人機攻擊，但影響尚未顯現。

此前，就在伊朗戰爭宣布停火數小時後，周三 (8 日) 這這條長達 746 英里 (1200 公里)、連接東部油田與西部紅海海岸的的管線遭到襲擊，造成 11 個泵站中的一個受損。沙烏地國家通訊社周四引述能源部官員的話表示，這導致每日運量減少了 70 萬桶。

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儘管如此，現在判斷管線受襲對延布 (Yanbu) 碼頭出口的影響還為時過早。由於石油通過該連結的速度，流量下降需要數天時間才會限制抵達紅海港口的原油量。

自 2 月底以來，沙烏地阿拉伯將其紅海碼頭的原油出貨量翻了 4 倍，達到每日約 400 萬桶，以緩解荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 近乎關閉的衝擊。根據彭博社彙編的油輪追蹤數據，目前的出口量仍穩定維持在這一水準。

即使抵達紅海港口的原油量開始下降，沙國也可能決定透過削減供應給當地煉油廠、發電廠和海水淡化廠的配額，來維持出口，這些設施同樣是透過該管線供油。

這一管線的名義運輸能力為每日 700 萬桶，是油輪通過荷姆茲海峽之外唯一的主要替代路徑，因此其運作對於將波斯灣原油運往需求孔急的石油市場至關重要。