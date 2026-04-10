鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-10 22:30

綜合外媒報導，美國消費者信心在 4 月初顯著下滑，反映伊朗戰事推升通膨壓力，進一步衝擊民眾對經濟前景的看法。密西根大學周五 (10 日) 公布的初值顯示，4 月消費者信心指數自 3 月的 53.3 大幅下滑至 47.6，不僅低於市場預期，更創下歷史新低，凸顯通膨憂慮快速升溫。

美國消費者信心在 4 月初顯著下滑，反映伊朗戰事推升通膨壓。(圖：ZeroHedge)

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此次調查期間涵蓋 3 月 24 日至 4 月 7 日，幾乎完全處於中東戰事影響之下。數據顯示，無論年齡、收入或政治立場，各族群信心普遍下滑，反映經濟不安情緒已全面擴散。分項指標中，衡量現況的指數降至 50.1，同樣創歷史低點；反映未來展望的預期指數則跌至 46.1，為 1980 年以來最低水準。

通膨預期亦明顯升高。消費者預期未來一年物價將上升 4.8%，較 3 月大幅攀升 1 個百分點，為一年來最大單月升幅；未來 5 至 10 年的長期通膨預期則小幅升至 3.4%。分析指出，油價上漲是推動短期通膨預期飆升的主因，目前全美汽油價格已突破每加侖 4 美元，為 2022 年以來新高。

通膨預期亦明顯升高。(圖：ZeroHedge)

在物價壓力持續上升之際，消費者對自身財務狀況的評估也同步惡化，降至 2009 年以來最差水準。部分受訪者指出，高物價與資產價值走弱，正侵蝕購買力，恐迫使家庭削減非必要支出，進一步拖累經濟動能。

密西根大學調查主管 Joanne Hsu 表示，許多受訪者將經濟惡化歸因於伊朗戰事帶來的供應中斷與能源價格上漲。不過她也指出，約 98% 的訪談是在 4 月 7 日宣布暫時停火之前完成，若後續供應鏈逐步恢復、油價回落，消費者信心仍有機會改善。

分析人士認為，即使停火協議得以維持，全球能源與航運市場仍需時間恢復正常，短期內燃料與肥料成本上升，恐進一步推高食品與生活必需品價格。最新數據亦顯示，美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.9%，創近四年最大升幅，反映能源價格衝擊已開始傳導至整體物價。