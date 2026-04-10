鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-10 18:00

道瓊工業指數過去兩天累計飆升 3.4%，標普 500 指數、那斯達克綜合指數及羅素 2000 指數則已連漲七日。其中，那指這七日累計上漲 9.75%，即將走出修正區間，該指數在 3 月 30 日正式步入修正領域，也就是從近期高點回跌逾 10%。

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Muriel Siebert & Co‧ 投資長 Mark Malek 說：「如果你在這整件過程中一直堅持持有多單，那現在狀況很好。但我擔心的是，人們進場時以為這會像彈弓一樣強力反彈，而直覺告訴我這個市場正跑得太快。」

目前情勢仍高度取決於荷姆茲海峽能否恢復航運並讓油輪自由通行。

北大西洋公約組織 (NATO) 秘書長呂特 (Mark Rutte) 表示，英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 正帶頭籌組聯盟，以「共同確保」荷姆茲海峽保持開放後，美股收復了早盤失地。潛在的措施包括提供掃雷設備、雷達技術及護衛艦。

自 2 月 28 日美以首度攻擊伊朗以來，伊朗一直對批准通過荷姆茲海峽的部分船隻徵收「過路費」，即使美伊談出以交換海峽通航為條件的停火協議，但目前為止，荷姆茲海峽的流量仍處在幾乎停擺的狀態。

目前尚不清楚荷姆茲海峽的通行量將在何時、或以何種條件恢復。這因而促使油價周四反彈，美國西德州中質原油 (WTI) 期貨與作為全球基準的布蘭特原油期貨，雙雙回到每桶 100 美元左右，凸顯這份臨時停火協議充滿變數。

TCW 全球利率共同主管 Jamie Patton 說：「故事還沒結束，我們只是翻開了新的篇章。」他認為，考量到聯準會 (Fed) 可能需要升息以平抑通膨，美債市場出現的劇烈重新定價似乎過度。目前油價已從近期高點回落，但回跌幅度不大，算是「風險並未消失，但已脫離最恐懼時刻」的狀態。

另一方面，美國經濟前景依然脆弱。去年第 4 季經濟成長率下修，若油價維持高檔的時間愈長，對家庭及其持續支出能力造成的負擔就愈重。

市場此刻面臨的風險是，即使美國勞動市場更加疲軟，若 Fed 因通膨疑慮而維持利率不變、不打算降息，情勢將更嚴峻。

Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 表示，本周股市的大幅反彈令人振奮，但「在美伊達成最終協議前，仍需清除重大障礙。要推升至新高，可能需要比停火更具體的成果。」

Hackett 說，他將密切關注即將到來的財報季，目前華爾街共識預期仍預測企業獲利將有兩位數成長。

Global X 能源與大宗商品研究分析師 Kenny Zhu 表示，這份在周二深夜最後一刻宣布的停火協議，達成的是「談判的起點與停止敵對行動的共識，而非協議本身」，但現在就連這份默契似乎也正在惡化。