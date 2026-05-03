鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-03 17:00

基於人工智慧（AI）基礎建設需求帶動 HBM 晶片價格暴漲，三星營業利益年增 756% 創歷史新高；同步突破 10 奈米以下 DRAM 製程，但勞資糾紛與市場泡沫疑慮為前景蒙上陰影。

三星電子今年首季繳出亮眼成績單，營收達 133.87 兆韓元，營業利益 57.23 兆韓元，年增幅高達 756%，淨利潤 47.1 兆韓元，三項核心指標同步創下歷史新高。

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分析指出，推升這波業績狂飆的最大動能，正是全球 AI 基礎建設競賽所引爆的高階記憶體晶片需求。

近日，三星更宣布在 DRAM 製程技術上取得重大突破，進一步鞏固其在全球記憶體市場的領導地位。

跨越 10 奈米門檻 DRAM 技術迎來新世代

三星近日宣布，已成功生產出基於 10a 製程的 DRAM 工作裸晶，正式跨入 10 奈米以下的記憶體技術新紀元。

這項突破的核心，在於兩項關鍵技術的融合應用：4F² 單元結構與垂直溝道電晶體（VCT）。

傳統 DRAM 單元採用 6F² 布局，全新的 4F² 結構將單元密度提升 30% 至 50%，顯著增加儲存容量並改善能效；VCT 技術則透過將電容器堆疊於電晶體上方，實現更緊湊的布局與更高的整合度。

根據三星規劃，10a DRAM 技術將於 2026 年完成開發、2027 年進行品質測試，並預計於 2028 年實現大規模量產。

三星同時揭示更長遠的技術路線圖：將在 10a、10b、10c 三代產品中持續應用 4F² 與 VCT 技術，並於 10d 節點導入 3D DRAM 架構，進一步提升儲存密度與整體效能。

然而，雖然技術前景廣闊，材料選擇上的挑戰仍待克服。溝道材料從矽轉向氧化銦鎵鋅（IGZO）雖可有效降低漏電，但字線材料仍在評估階段。

此外，鉬（Mo）作為取代氮化鈦（TiN）的候選材料，雖具備較低電阻優勢，卻在抗蝕性與固態處理方面存在難題，需要對現有製程基礎設施進行大幅調整。

與此同時，SK 海力士也積極布局 4F² 與 VCT 技術，計劃於 10b 節點導入應用，但同樣面臨邏輯製程產線建置的資源權衡問題。全球記憶體市場正式進入新一輪技術競賽，各大廠商無不搶佔下世代 DRAM 技術的制高點。

HBM 晶片價格一年飆漲逾三倍

根據市調機構 TrendForce 統計，今年第一季主流高頻寬記憶體（HBM）晶片價格，已從去年初的每顆約 30 美元飆升至 120 至 150 美元，漲幅達 300% 至 400%。

同期，伺服器用 DRAM 合約價季增逾 90%，NAND 快閃記憶體合約價也上漲 55% 至 60%。

這波漲勢的背後推手，是 Meta(META-US) 、Alphabet(GOOGL-US) 等超大規模服務商對 AI 伺服器的密集投資。由於一台 AI 伺服器的記憶體用量可達傳統伺服器的四至八倍，對高效能記憶體晶片的需求遠超以往。

三星旗下設備解決方案部門是最大受益者，首季營收 81.7 兆韓元，營業利益達 53.7 兆韓元，佔集團總獲利逾九成。

今年 2 月，三星率先成為全球首家量產 HBM4 的廠商，並計劃於下半年向客戶交付升級版 HBM4E 樣品，同時也正為輝達 (NVDA-US) 代工新一代 AI 推理晶片，預計下半年開始出貨。

與以往由消費性電子復甦驅動的週期不同，本輪漲價由 AI 算力需求主導，且呈現「全品類蔓延」態勢。

由於三星、SK 海力士等大廠將產能優先投向高毛利的 AI 記憶體產品，消費級 DRAM 與 NAND 供應趨緊，漲勢已從高階市場擴散至整體記憶體市場。

野村證券與花旗均預測，供需緊張局面將持續至 2027 年，具規模的新產能最早要到 2028 年才能釋出。

3 萬名員工走上街頭 要求分配 AI 紅利

亮眼財報的另一面，卻是一場正在醞釀的勞資風暴。

4 月 23 日，約 3 萬名三星員工在平澤半導體園區外集結，要求公司將營業利益的 15% 用於員工分紅，若訴求實現，人均獎金將超過 40 萬美元。

工會強調，HBM4 等產品的量產，仰賴第一線員工長期在良率提升、製程優化與連續生產上的付出，理應共享成果。

然而，三星提出的方案，以 10% 獲利發放紅利、全員調薪 6.2% 並附加相關福利，遭工會斷然拒絕。

雙方的核心矛盾，在於與競爭對手的條件落差。SK 海力士去年已同意以 10% 營業利益發放獎金且無上限，部分職等薪酬已顯著高於三星同級員工。

若談判破裂，工會計劃自 5 月 21 日起發動長達 18 天的罷工行動，估計可能導致三星損失約 203 億美元，並對全球 AI 晶片供應鏈造成衝擊。

消費電子承壓 AI 泡沫疑慮浮現

漲價效應也快速向下游傳導。三星設備體驗部門雖因新款旗艦手機上市，帶動營收季增 19%，但原物料與零組件成本的急速攀升，嚴重壓縮了獲利空間。

智慧型手機、個人電腦乃至車用電子製造商，均面臨相似的成本壓力，業界普遍預期，終端產品售價終將被迫上調，部分成本轉嫁消費者。