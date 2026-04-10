鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-10 08:40

費城半導體指數 (SOX) 周四 (9 日) 再度創下歷史新高，不僅是該指數連續第二天刷新紀錄，更寫下連續七個交易日上漲的佳績，但瑞穗證券 (Mizuho) 分析師 Jordan Klein 卻警告，半導體股目前顯得「有些超買」，這波漲勢「恐怕將以悲劇收場」。

‌



不過輝達在過去七個交易日已反彈回升，以周三最大，當天美國總統川普 (Donald Trump) 在最後一刻取消原本威脅要對伊朗橋樑及能源基礎設施發動的大規模攻擊。輝達周四收高 1%，報每股 183.94 美元。

而在費半成分股中，美光以今年來達 43% 的漲幅傲視群雄，反映記憶體晶片需求強勁。

除了費半以外，追蹤該指數的 iShares 半導體 ETF(SOXX-US) 也同步創下新高，周四終場上漲 2.22% 至 378.63 美元。

儘管半導體氣勢如虹，但瑞穗證券的 Klein 認為，半導體股目前似乎有些超買。他說：「我的感覺是，機器交易與量化基金驅動了周三大部分的漲勢，展現出追求風險的輪動操作，而非主動型基金經理人在伊朗停火協議公布後急於追價。」

Klein 並警告，這波漲勢「恐怕將以悲劇收場」，原因在於美國與伊朗之間為期兩周的停火協議極其脆弱，而且目前幾乎沒有證據顯示全球五分之一原油必經的荷姆茲海峽已重新開放。