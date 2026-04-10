鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-10 15:50

隨著美國對伊朗政策及關稅議程引發市場劇烈波動，近期多起「時機精準」的交易引發了華府政壇震動。民主黨參議員華納 (Mark Warner) 與希夫 (Adam Schiff) 此前已正式要求監管機構展開調查，與此同時，白宮也向職員發出內部警告，嚴禁利用職務之便在預測市場下注。

華納與希夫上周聯名致函證券交易委員會 (SEC) 與國防部監察長，要求調查在重大政策宣布前出現的「可疑股權部位」。參議員們指出，在涉及伊朗戰爭及川普關稅議程的公告前，市場出現了大量股票與衍生性商品交易，這顯示聯邦官員可能洩露了重大的非公開資訊以換取財務利益。

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信中特別提到，與國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 有關的人員，可能使用了非公開資訊進行交易，並警告這類行為可能構成嚴重的國家安全風險。

類似的多起事件，早已引發外界對內線交易的質疑。據《金融時報》計算，就在川普於社群媒體發布關於伊朗談判「富有成效」的貼文前幾分鐘，市場出現了約 5.8 億美元的原油期貨賭注。此外，在 3 月 23 日川普宣布暫緩對伊朗發動攻擊前，原油期貨交易也出現了異常飆升。前白宮通訊聯絡主任 Anthony Scaramucci 更公開指稱，存在與川普相關的市場操縱行為。

面對輿論壓力，白宮管理辦公室於 3 月 24 日向全體職員發送電子郵件，明確警告不得利用非公開政府資訊在 Kalshi 或 Polymarket 等預測平台進行投注。郵件指出，這種行為屬於刑事犯罪，且違反政府倫理準則，絕不被容忍。

雖然白宮發言人駁斥相關指控為「毫無根據且不負責任的報導」，並稱郵件僅是例行的倫理規範提醒，但外界普遍認為這反映了內部對敏感資訊外洩的擔憂。