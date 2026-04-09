鉅亨網編譯段智恆 2026-04-10 02:30

中東談判進展帶動市場情緒反覆，國際油價周四 (9 日) 呈現劇烈震盪。美國西德州原油(WTI)5 月期貨一度逼近每桶 103 美元，其後回落至約 96 美元附近；布蘭特原油 6 月期貨則在 95 美元上下震盪，顯示市場對局勢走向仍高度不確定。

油價波動主要反映投資人對地緣政治訊號的快速調整。隨著以色列同意與黎巴嫩展開直接談判，市場一度預期衝突可能降溫，推動油價漲幅收斂。不過，伊朗隨即指控以色列行動違反停火協議，並再度中斷油輪通行，使市場情緒迅速轉向。

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目前荷姆茲海峽航運仍大致受阻，成為支撐油價的重要因素。阿布達比國家石油公司（ADNOC）主管指出，伊朗持續限制船舶通行，並要求船隻須取得許可才能通過。伊朗副外長亦證實，航行需遵循相關指引並經批准，顯示航道尚未恢復正常。

荷姆茲海峽在戰前承載全球約五分之一石油與液化天然氣供應，其近乎封鎖已造成史上最大規模的能源供應衝擊之一。儘管伊朗公布兩條「安全航道」，並聲稱可在指引下確保通行，但實際船流仍未明顯回升。

市場觀察顯示，兩艘滿載的中國油輪正接近海峽，可能成為停火後首批嘗試通行的船隻，但是否能順利通過仍存在高度不確定性。分析人士指出，目前期貨市場已部分反映航道全面重啟的預期，但實際供應恢復仍將是漸進過程。

此外，即便航運逐步恢復，能源供應也難以迅速回到正常水準。部分油氣田產出已下降，煉油廠亦減產或停工，恢復作業可能需數週甚至更長時間。市場同時觀察到北海原油出現溢價，顯示供應仍處於緊張狀態。

美國總統川普則表示，美軍將持續在伊朗周邊部署，直至相關協議完全落實，並警告若伊朗未遵守協議，衝突可能再度升級。整體而言，在談判進展與航道受限交織影響下，油價短期內仍將維持高波動格局。