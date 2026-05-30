鉅亨網新聞中心 2026-05-30 10:40

美國戰爭部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 週六在新加坡舉行的香格里拉對話 (IISS Shangri-La Dialogue) 上發表強硬演說，直言美國將持續維持印太權力平衡，同時要求盟友「不要再依賴美國單方面承擔安全責任」，並警告中國「不要破壞現狀，更不要幻想能主導這個區域」。

赫格塞斯開門見山表示，美國正在打造一種更「現實主義」的同盟架構，他說：「合作的基石是國家利益一致，沒有這一點，一切都是空談。」他強調，美國未來將採取「強硬、低調、清晰」的方式經營盟友關係，語氣毫不迴避地指出，「該分擔責任的國家，不能再袖手旁觀」。

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他在演說中罕見點名多個亞洲國家，包括菲律賓、澳洲、印尼、馬來西亞與新加坡，稱這些國家「終於開始承擔應有的安全責任」，並形容這是「遲來但必要的轉變」。越南與印度同樣被點名肯定，赫格塞斯直言：「這些國家正在讓自己變得更難被忽視。」

在中國議題上，他的語氣進一步升高。赫格塞斯表示，美中關係雖然「比過去任何時候都穩定」，但他同時警告，北京在軍事上的擴張已經引發「理所當然的警覺」。

他直言：「我們尋求的是一種穩定、可持續的權力平衡，但絕不允許任何國家，包括中國，把霸權強加在別人頭上。」他更強調，美國是「一個太平洋國家」，並警告：「我們會堅持我們在這個區域的長期存在，中國必須尊重這一點。」

赫格塞斯還補上一句更具火藥味的評論：「我們追求的是和平，但別搞錯，必要時美國會毫不猶豫捍衛自己的利益。」

他也將矛頭轉向歐洲盟友，語帶不滿表示：「聯盟不應該充滿戲劇性與說教。」他補充：「歐洲應該好好看看亞洲正在發生什麼。」

他更直接批評：「太長時間以來，這個區域的安全過度依賴美國軍力，而許多盟友讓自己的防衛能力逐漸退化。」

赫格塞斯進一步拋出明確數字要求，表示美國希望盟友將國防支出提升至 GDP 的 3.5%。他稱，華府未來將優先與這些「模範盟友」合作，並給予實質政策紅利，包括「更快的軍售流程、更深層的軍工合作，以及更廣泛的情報共享」。

他同時發出警告：「那些拒絕承擔責任、繼續依賴美國保護的國家，將面臨美國對合作方式的明確調整。」

赫格塞斯也明確否認外界對川普政府孤立主義的質疑。他說：「美國優先不等於美國單幹。」但他補充：「聯盟是真正的合作，取決於每個國家能帶來多少實力，而不是口頭承諾。」

在川普政府對外政策逐步回歸強硬路線的背景下，赫格塞斯此次發言被視為進一步制度化「盟友責任化」戰略。分析人士指出，華府正試圖重塑冷戰後的安全架構，把更多軍事與財政負擔轉移給亞洲與歐洲盟友。

與此同時，本屆香格里拉對話也因中國國防高層缺席而備受關注，使美中在安全對話上的直接互動進一步降溫。多國代表私下表示，在台海與南海局勢升溫之際，雙方缺乏高層溝通，將增加誤判風險。