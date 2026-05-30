鉅亨網編譯陳又嘉
《巴隆周刊》報導，輝達 (NVDA-US) 周五 (29 日) 在社群媒體發布一則耐人尋味的貼文，似乎進一步印證市場傳聞——公司可能將在下周舉行的 GTC 台北大會上發表專為 Windows 個人電腦 (PC) 打造的新晶片。
這則貼文內容寫著：「PC 新時代。」並附上兩組數字，外界推測是台北流行音樂中心的座標位置。該場館正是輝達執行長黃仁勳將於下周一發表主題演講的地點。
輝達 GTC Taipei 將於周一展開，並在台北國際電腦展 (Computex) 期間舉行。黃仁勳的主題演講預定於台灣時間周一上午 11 點登場。
值得注意的是，微軟 (MSFT-US)Windows 官方社群帳號也發布了完全相同的訊息。近年來，微軟與高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 一直致力於以 Arm 架構晶片取代英特爾 (Intel)(INTC-US) 與超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 長期主導的 PC 處理器市場。
目前搭載高通 Snapdragon X 處理器的 Windows 筆電已開始上市，而搭載輝達晶片的產品可能很快也將加入市場。
微軟、高通及戴爾 (DELL-US)、惠普 (HPQ-US)、三星電子 (Samsung Electronics) 等 PC 製造商，正試圖複製蘋果 (AAPL-US) 轉向自研晶片後的成功經驗。
蘋果以自家 Arm 架構 Apple Silicon M 系列晶片取代英特爾處理器後，Mac 電腦在效能與電池續航力方面取得明顯優勢。Windows PC 陣營也希望打造類似的使用體驗。
當日稍晚，Arm(ARM-US) 官方社群帳號也發布了相同貼文。但該公司拒絕對相關內容發表評論。
輝達目前已推出 DGX Spark 桌上型 AI 工作站，售價 4,699 美元，主要鎖定人工智慧工程師。但市場推測，下周可能公布的產品將是價格更平易近人的 PC 晶片產品。
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