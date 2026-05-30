鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-30 12:00

《巴隆周刊》報導，輝達 (NVDA-US) 周五 (29 日) 在社群媒體發布一則耐人尋味的貼文，似乎進一步印證市場傳聞——公司可能將在下周舉行的 GTC 台北大會上發表專為 Windows 個人電腦 (PC) 打造的新晶片。

這則貼文內容寫著：「PC 新時代。」並附上兩組數字，外界推測是台北流行音樂中心的座標位置。該場館正是輝達執行長黃仁勳將於下周一發表主題演講的地點。

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輝達 GTC Taipei 將於周一展開，並在台北國際電腦展 (Computex) 期間舉行。黃仁勳的主題演講預定於台灣時間周一上午 11 點登場。

值得注意的是，微軟 (MSFT-US)Windows 官方社群帳號也發布了完全相同的訊息。近年來，微軟與高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 一直致力於以 Arm 架構晶片取代英特爾 (Intel)(INTC-US) 與超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 長期主導的 PC 處理器市場。

目前搭載高通 Snapdragon X 處理器的 Windows 筆電已開始上市，而搭載輝達晶片的產品可能很快也將加入市場。

蘋果以自家 Arm 架構 Apple Silicon M 系列晶片取代英特爾處理器後，Mac 電腦在效能與電池續航力方面取得明顯優勢。Windows PC 陣營也希望打造類似的使用體驗。