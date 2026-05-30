鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-30 10:01

台股多頭氣勢如虹，5 月份大盤強勢猛攻上漲 15%，累計今年以來漲幅已達 54%，正全速向 45000 點大關推進。在這一波萬馬奔騰的行情中，今年市場最夯的投資焦點「主動式台股 ETF」表現更是驚艷。根據 CMoney 統計，目前已掛牌的 16 檔主動式台股 ETF 中，前四強今年以來的漲幅皆衝破 80% 大關，不僅大幅超越大盤，更徹底展現經理人主動選股的超額報酬實力。

主動式台股ETF績效比一比 4強前5月狂漲逾80%遠勝大盤。(鉅亨網資料照)

這四檔笑傲市場的領頭羊，分別為冠軍主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動復華未來 50(00991A-TW)、主動第一金台股優 (00994A-TW) 及主動中信台灣卓越 (00995A-TW)。值得注意的是，00994A 與 00995A 身為今年初才掛牌的主動式 ETF 新兵，初試啼聲便繳出超過 80% 的成績單，相當亮眼。

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主動式 ETF 的選股優勢在牛市中被成倍放大，16 檔商品中就有高達 10 檔績效成功擊敗大盤。除了前四強外，主動台新優勢成長 (00987A-TW)、主動群益科技創新 (00992A-TW) 及主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 等三檔，今年以來漲幅也都緊追在後，繳出 75% 以上的驚人報酬。

以 5 月單月進一步觀察， 00982A 以 18.96% 的漲幅拔得頭籌，00991A 也以 16.9% 緊隨其後，短線衝刺力道強勁。若拉長至近 3 個月表現，前五強波段漲幅更全數突破 50%，並以 00981A 的 59.37% 最為勇猛。

鉅亨網記者陳于晴製表

主動第一金台股優 ETF 經理人張正中指出，4、5 月份市場累積漲幅較大，面對台股攻上 4 萬 4000 點後，預料下半年台股行情將持續震盪攻高向上，但行情波動可能加大，AI 成長動能持續不墜，仍將是支撐台股攻高向上的關鍵動能。

產業輪動方面，下半年隨著新一代晶片陸續推出，新的技術與材料推出即代表新的投資方向，包括 CPO、PCB 材料升級，以及面板級封裝等新技術，這些都是中長期相對看好的方向，這些產業的獲利成長與供需變化，也會是下半年投資台股很重要的觀察重點。

台股攻高持續展現強勢動能，企業獲利上修、台灣經濟加速成長，都支撐台股後市續揚空間，不過，產業輪動加速、指數波動加大，投資人宜搭配定期定額長期投資，並善用主動式 ETF 操作優勢，經理人主動汰弱擇強、重壓強勢股，鎖定強趨勢產業、強勢個股，緊跟投資市場多頭脈動投資節奏，拉高投資勝算。