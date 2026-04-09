鉅亨網新聞中心 2026-04-09 23:00

美媒報導，石油業高層正積極遊說白宮、國務卿盧比歐以及副總統范斯，抗議川普政府擬把荷姆茲海峽「過路費」當成和平談判的籌碼，業界人士警告，一旦美國同意讓伊朗向通行荷姆茲海峽的船隻收費，可能引發全球連鎖反應，導致新加坡、土耳其等國在麻六甲海峽或博斯普魯斯海峽效法收費，如此一來，將徹底破壞全球航行自由。

《Politico》報導引述一名不願具名的業界人士說法，他說：「我們以前從未付過這種費用，更何況我以為我們贏得了戰爭。大家都在問：『你們到底在想什麼？』」

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報導指出，油業代表周三上午曾在國務院與白宮高階幕僚會晤，詳列三項主要反對理由：

1、推升營運成本： 接受伊朗要求將使每趟航程增加 250 萬美元的規費與保險支出，此成本最終將由消費者負擔。

2、引發連鎖效應： 業者憂心此舉將開創危險先例，讓掌控麻六甲海峽的新加坡，或扼守博斯普魯斯海峽的土耳其，未來更有理由對重要貿易航道加收費用。

3、違法風險： 支付規費給受制裁的伊朗官員，可能使美國企業陷入違反制裁法令的法律爭議。

儘管業界高度憂慮，但面對川普仍保持相當克制的態度。知情人士分析，川普極其重視對這場戰爭的歷史評價與成功與否，因此現階段直接挑戰總統被視為高風險行為，但白宮確實已收到業界發出的「溫和」提醒。

在業界代表正式提出關切之後，白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 在當天下午的記者會上表示，伊朗已提交一份「更合理」的新方案，川普的優先目標是在沒有任何形式限制的情況下，重開荷姆茲海峽。

李威特也證實，川普曾提議可與伊朗建立「合資企業」共同經營收費業務，但同時強調，總統現在的優先事項是，在沒有附帶任何限制的前提下，重新開放荷姆茲海峽，而且川普在核心底線上——伊朗停止鈾濃縮——絕不退讓。

目前全球約五分之一的石油運量需通過荷姆茲海峽，雖然周二晚間已宣布達成兩周停火協議，但荷姆茲海峽航運目前仍接近停擺。根據外媒報導，伊朗要求過路費須以人民幣或加密貨幣支付。

雙方目前對停戰條件各自解讀，協議似乎有破局的可能性。川普周三在社交媒體上發文宣稱，《紐約時報》和《CNN》分別報導了一份伊朗停火談判的「完全虛假的 10 項條款」，「其目的是詆毀參與和平進程的人員，這 10 點內容是純屬捏造的騙局」。