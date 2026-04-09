鉅亨網編譯許家華 2026-04-10 05:00

國際油價周四 (10 日) 震盪收高約 1%，但連續兩個交易日收在每桶 100 美元以下，市場在中東停火前景不明與地緣政治風險交織下呈現劇烈波動。以色列宣布將與黎巴嫩展開和平談判，成為壓抑油價漲勢的關鍵因素之一。

盤中早些時候，市場對美國與伊朗為期兩週停火協議的穩定性產生疑慮，加上荷姆茲海峽能源運輸仍受限制，推動油價一度大漲逾 5%。不過，隨著以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 表示已指示官員儘快啟動與黎巴嫩的談判，包括討論解除真主黨 (Hezbollah) 武裝，市場風險情緒稍有緩解，漲幅隨後收斂。

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布蘭特 (Brent) 原油期貨收盤上漲 1.17 美元或 1.2%，報每桶 95.92 美元，盤中一度觸及 99.50 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 原油期貨上漲 3.46 美元或 3.7%，收在每桶 97.87 美元，遠低於盤中高點 102.70 美元。

兩大指標油價在前一交易日已跌破 100 美元，其中 WTI 創下自 2020 年 4 月以來最大單日跌幅，主要因市場樂觀預期停火將促使海峽重新開放。

然而，停火效果仍備受質疑。數據顯示，周四通過荷姆茲海峽的船舶流量降至正常水準的不到 10%，伊朗要求船隻停留在其領海範圍內，並發布避開水雷的航行路線。該水道連接伊拉克、沙烏地阿拉伯、科威特與卡達等產油國，是全球約 20% 石油與天然氣供應的重要通道。

供應風險亦因沙烏地能源設施遇襲再度升溫。官方消息指出，攻擊已導致該國石油產能每日減少約 60 萬桶，東西管線輸送能力亦下降約 70 萬桶 / 日。消息傳出後，布蘭特與 WTI 在盤後交易雙雙上漲逾 1 美元。市場人士指出，即使荷姆茲海峽短期內重新開放，沙烏地出口彈性已受損，可能需數週時間恢復。

此外，以色列當天持續轟炸黎巴嫩境內目標，使停火前景再添變數。分析師指出，即便運輸逐步恢復，風險不會迅速消散，油輪仍可能面臨水雷威脅與軍事活動升溫，導致保險費與運費維持高檔。

航運業者亦表示，在停火條款與安全狀況明朗前，將暫緩全面恢復通行。另一方面，伊朗在停火後仍持續對區域能源設施發動攻擊，包括針對沙烏地用以繞過海峽的管線，顯示衝突餘波未平。科威特、巴林與阿聯也通報遭飛彈與無人機襲擊。