鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-09 22:40

綜合外媒周四 (9 日) 報導，英特爾 (INTC-US) 與 Google(GOOGL-US)宣布擴大合作關係，雙方將加深在人工智慧 (AI) 資料中心領域的布局，Google 承諾未來將持續採用多世代 Xeon 處理器，並共同開發客製化基礎設施處理器 (IPU)，凸顯中央處理器(CPU) 在 AI 運算中的角色正再度升溫。

根據聲明，Google 將在其 AI 資料中心持續部署英特爾 Xeon 處理器，包括最新的 Xeon 6 系列，用於支援 AI 模型訓練與推論等多元工作負載。雙方並將擴大 IPU 的共同開發，該類晶片可負責網路、儲存與資安等任務，減輕 CPU 負擔，提升整體系統效率。

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分析指出，隨著 AI 應用從訓練階段轉向實際部署，市場對通用型運算能力的需求快速增加。尤其在「代理型 AI」(Agentic AI) 興起後，運算需求變得更加複雜，進一步推升 CPU 在 AI 基礎架構中的重要性。儘管輝達 (NVDA-US)GPU 仍主導 AI 運算，但 CPU 正被視為協調整體系統運作的關鍵角色。

Google 表示，英特爾長期為其重要合作夥伴，Xeon 產品藍圖可滿足日益提升的效能與效率需求。雙方強調，未來 AI 系統設計將朝向「平衡架構」發展，結合 CPU、IPU 與加速器，以提升資源利用率並降低系統複雜度。

對英特爾而言，此次合作為其重振資料中心業務的重要一步。過去數年，英特爾在 AI 浪潮初期面臨市占流失，受到超微 (AMD-US) 與大型科技公司自研晶片的競爭壓力。隨著 CPU 需求回升，英特爾有望重新爭取更多 AI 基礎建設支出。

此外，英特爾近期亦積極拓展 AI 版圖，包括參與馬斯克主導的 Terafab AI 晶片計畫，並計畫回購其愛爾蘭晶圓廠股權，以強化製造能力。市場分析認為，若 CPU 在 AI 架構中的角色持續提升，將有助於英特爾改善財務結構並吸引新客戶。