鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-31 11:08

據悉，美國總統川普因不滿伊朗遲遲未對美方提案作出回應，近日大幅修改並收緊美伊停戰意向性諒解備忘錄的條款內容，並已將修改版本送交伊朗方面審議。分析人士認為，此舉是川普刻意採取的「加速施壓」策略。

根據《央視》報導，多名知情人士指出，川普於當地時間 29 日在白宫戰情室召開會議，明確要求修改諒解備忘錄內容，尤其針對涉及伊朗核材料處理的相關條款。

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隔日（30 日），川普再度與高級顧問舉行長達約兩小時的戰情室會議，但會後並未發表任何正式聲明。

美國官員透露，修訂後的方案立場更為強硬，目的是透過加大對伊朗的壓力，推動談判加速進行，並促使德黑蘭方面接受先前已提交給伊朗最高領袖穆吉塔巴的框架條件。

另外兩名美方官員指出，川普對備忘錄中涉及解凍伊朗海外資產的相關內容持保留甚至反對意見。

目前備忘錄草案的主要框架包括：伊朗承諾不尋求核武器，並設定 60 天窗口期，繼續就伊朗核承諾與美國制裁減免進行談判，首要議題涵蓋如何處置伊朗濃縮鈾庫存，以及限制進一步鈾濃縮活動。

一名高級政府官員表示，川普希望協議能更清楚地界定美方獲取相關核材料的具體方式與時間表。另有消息人士指出，他也希望對涉及荷姆茲海峽重新開放的相關表述進行調整與修訂。

消息顯示，美方預計伊朗約需三天時間作出回應。伊朗官方媒體雖稱協議已接近完成，並宣稱伊朗將獲得數十億美元的被凍結資金，但白宮已明確否認上述說法。

目前，美伊雙方官方均尚未就備忘錄修改一事作出正式表態。