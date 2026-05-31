鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-31 10:39

台股市值衝上全球第五大市場，這個里程碑不只是數字的榮耀，更是市場結構質變的最佳佐證。另一個令人關注的數字是：「主動統一台股增長 (00981A-TW)」規模上看 3000 億元。外界關切，「00981A 會不會因為規模太大，只能被迫去買大型權值股，導致績效逐漸向 0050 靠攏？」殊不知，台股早已不可同日而語，舞台變大，00981A 這隻大象不只能跳舞，還能跳得比任何人都優雅。

擔心「規模魔咒」？先看台股變了多少

‌



外界的邏輯不難理解，基金規模越大、越難靈活操作，最終只能買進大型權值股，績效自然向大盤指數靠攏。這套邏輯放在過去的台股，或許說得通。

但現在的台股，已是另一個量級。

台股萬點時代，日均成交量不過 1、2 千億元；如今指數站上 4 萬 4 千點，單日成交量動輒破兆元。在全球市值第五大的舞台上，主動式 ETF 的「規模」絕對不是包袱，在兆元活水裡，00981A 上看 3000 億元的規模，有足夠的操作空間，經理人不需要死守特定權值股。

更值得關注的是，目前台股市場的千金股已經超過 50 檔，這意味著 00981A 經理人手中的銀彈越多，可以卡位的潛力標的也越多，不會有「錢多到沒地方放」的困境。

熱錢湧入 催生「永動機效應」

台股市場的資金生態，正在形成一套良性循環。成交量放大，熱錢持續湧入優質成長股，推升股價。主動式 ETF 因為可以靈活選股，所以規模越大，就有更充沛的銀彈提前卡位主力成長股，一旦持股漲幅擴大，推升淨值上升，就吸引更多資金申購，進一步壯大規模。

這種資金與績效互相拉抬的效應，形同在台股市場裡打造了一台「永動機」，這正是主動式 ETF 與傳統指數型 ETF 最根本的差異所在。

主動式 ETF 的核心優勢 股價沒有天花板

指數型 ETF 的宿命，是被動追蹤成分股，即便個股本益比已過高，也只能繼續持有。主動式 ETF 則截然不同，經理人可以靈活調整，當個股評價偏高，就可以直接汰換，布局低位階潛力股。只要台股長線多頭的趨勢不變，透過這種不斷高出低進、滾動式的動態調整，主動式 ETF 的股價可以說是「沒有天花板」。

數據說話 00981A 規模破千億 績效不減反升

如果邏輯推演還不夠，那可以讓真實的市場數據來說話。

目前台股主動式 ETF 共有 16 檔，00981A 今年以來績效達 85.4%，高居第一。而台股加權指數、0050 今年以來分別漲 51.05%、55.36%。可以看出，00981A 還是創出亮麗的超額報酬，用實戰成績粉碎了「規模大＝績效牛皮」的迷思。