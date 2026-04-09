鉅亨網編譯段智恆 2026-04-09 19:22

《彭博》周四 (9 日) 報導，伊朗對荷姆茲海峽通行條件釋出最新訊號。伊朗外交部副部長哈蒂柏札德 (Saeed Khatibzadeh) 接受英國《ITV》訪問時表示，油輪及其他船隻若要通過荷姆茲海峽，必須事先與伊朗軍方聯繫並取得許可，以確保航行安全。

哈蒂柏札德指出，荷姆茲海峽目前「仍然開放」，但由於近期攻擊造成的影響，以及水道本身狹窄，存在技術性限制，因此船隻須事先與伊朗當局協調。他強調，「所有希望通過海峽的船隻，都必須與我們的軍隊聯繫」，並稱只要完成溝通並取得授權，即可安全通行。

‌



此番說法與伊朗先前對海上交通的無線電指示一致。伊朗方面本周三已向航運業者發出訊號，要求所有船隻通行前須取得其批准，顯示德黑蘭正試圖加強對該戰略水道的實質控制。

儘管美國總統川普先前表示，美伊為期 14 天的停火協議，關鍵在於荷姆茲海峽恢復通行，伊朗亦表態允許船隻通過，但實際航運仍幾乎停擺。市場方面，油價在昨日重挫逾 13% 後，周四於倫敦交易時段反彈至每桶 98 美元以上，反映供應不確定性依舊存在。

若伊朗全面實施通行許可制度，恐面臨實務操作上的挑戰。戰前平均每日約有 130 艘船舶通過該海峽，未來若皆須逐一向伊朗申請並取得批准，將大幅增加航運成本與延誤風險。此外，市場傳出，德黑蘭已對部分航運業者收取最高達 200 萬美元的通行費，進一步加劇業界負擔。