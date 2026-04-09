鉅亨網編譯段智恆 2026-04-09 21:10

俄羅斯官媒《塔斯社》(TASS) 周四 (9 日) 引述一名伊朗高層消息人士指出，伊朗在與美國達成停火協議後，將限制每日通過荷姆茲海峽的船舶數量，最多僅允許 15 艘船隻通行，顯示該戰略水道雖未完全關閉，但仍維持高度管制。

傳伊朗限制荷姆茲海峽通行 每日最多15艘船舶(圖：REUTERS/TPG)

荷姆茲海峽位於伊朗與阿曼之間，最窄處約 34 公里，是連接波斯灣與印度洋的重要航道，承載全球約五分之一石油供應，以及包括肥料在內的多項關鍵物資運輸。自 2 月底美國與以色列對伊朗發動軍事行動以來，該水道大致處於封鎖狀態，導致全球油價一度大幅飆升。

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在停火框架下，伊朗雖同意恢復部分航運，但通行數量設限，意味著航運瓶頸仍未解除，市場對能源供應的不確定性依舊存在。分析認為，即便航道部分重啟，若流量長期受限，仍可能對全球能源市場與供應鏈造成持續壓力。

在航道維持限流情況下，全球能源供應仍難恢復至正常水準。即便荷姆茲海峽未完全封鎖，但每日通行量受限，將持續推高運輸成本與延誤風險，支撐油價維持高檔震盪。