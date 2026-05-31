鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-31 10:47

台股 AI 熱度爆表，加權指數狂飆看回不回，不僅 4 月大漲 7203 點，5 月也續漲達 5806 點，最高衝上 44954 點，台股交易員認為，在台北電腦展開展、輝達執行長黃仁勳的人氣旋風下，AI 熱度不減，再加上大廠股東會陸續登場，本周有望挑戰站上 45000 點里程碑，惟高檔震盪換手也將使波動更劇烈。

台股本周有望挑戰站上45000點里程碑，惟高檔震盪換手也將使波動更劇烈。(鉅亨網資料照)

外資 5 月買超台股 2360 億元，投信也買超多達 1761 億元，連袂推升大盤續創高，其中，外資是上周轉買，終結連 2 周賣超。

‌



外資上周主要買超力積電 (6770-TW) 近 32 萬張最多，主動統一升級 50(00403A-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 均超過 20 萬張，富邦金 (2881-TW) 和鴻海 (2317-TW) 在 18 萬張上下，仁寶 (2324-TW) 和國泰永續高股息 (00878-TW) 均逾 15 萬張，華邦電 (2344-TW)13.5 萬張，南亞 (1303-TW) 和聯電 (2303-TW) 均超過 11 萬張。

台股交易員認為，市場驚驚漲，獲利了結的法人調節力道和空手積極進場的買盤拉鋸，由於目前並未看到短線大回檔的壓力，預料在電腦展的熱度下大盤有望持續創高。

永豐投顧表示，短短半年不到，台股漲幅高達 40%，但股市市值膨脹速度遠高於劃撥款增加速度，資金供應逐漸跟不上股市擴張是一項警訊，再對照融資餘額屢創新高，顯示市場越來越仰賴槓桿，股市過熱和資金邊際供應趨緊的現象同時出現。

永豐投顧認為，6 月行情的核心在於基本面驗證和籌碼轉換，投資策略宜聚焦於營運展望具成長性、配息穩健且有填息實績，以及評價尚未過度反映利多的個股。

而 6 月重頭戲首先登場的是 COMPUTEX 2026 台北國際電腦展，今年主要聚焦 AI 運算、機器人與智慧移動、次世代科技三大方向，預期 AI 伺服器、散熱、被動元件、IC 設計與機器人等供應鏈將在展期間受到資金短期追捧，惟須留意，也可能是資金轉向獲利了結的敏感區。