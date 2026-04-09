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OpenAI擬衝刺廣告業務 2030年營收挑戰千億美元

鉅亨網編譯段智恆

綜合外媒周四 (9 日) 報導，生成式人工智慧 (AI) 龍頭 OpenAI 正積極布局廣告業務，內部預估今年廣告營收可達約 25 億美元，並在 2030 年成長至 1,000 億美元，顯示公司已將廣告視為未來核心營收來源之一。

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OpenAI擬衝刺廣告業務 2030年營收挑戰千億美元(圖：REUTERS/TPG)

根據《Axios》引述投資人簡報內容，OpenAI 預期廣告收入將快速擴張，2027 年達 110 億美元、2028 年 250 億美元、2029 年 530 億美元，並假設其產品至 2030 年可觸及約 27.5 億名每週活躍用戶。此一成長路徑，反映該公司希望在全球廣告市場中，與 Google(GOOGL-US) 與 Meta(META-US) 等科技巨頭分食市場。


OpenAI 今年初已開始在美國部分 ChatGPT 用戶中測試廣告，涵蓋免費版本與較低價訂閱方案。該公司表示，該測試在推出六週內已達年化 1 億美元營收，並吸引超過 600 家廣告主參與。OpenAI 指出，目前尚未觀察到廣告影響用戶信任或使用體驗，廣告關閉率亦維持低檔。

分析指出，聊天機器人廣告具備高度潛力，因為用戶在互動過程中會主動表達需求，相較於傳統平台依賴數據推測用戶偏好，AI 可直接掌握消費意圖，有望提升廣告精準度與轉換率。

不過，市場亦關注此舉可能帶來的風險。部分分析認為，引入廣告可能削弱 AI 產品「以用戶為中心」的核心價值，甚至影響信任度。競爭對手 Anthropic 即主打無廣告策略，強調其 Claude 產品將維持純粹體驗。

隨著 AI 運算成本持續攀升，OpenAI 正尋求建立可規模化的多元營收模式，以支撐長期發展與潛在首次公開發行 (IPO) 計畫。在此背景下，廣告業務能否在提升營收的同時維持用戶體驗，將成為市場觀察重點。
 


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