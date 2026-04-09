鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-04-09 19:00

長期以來，以色列跟哈瑪斯以及美國與伊朗的核談判，一直由卡達和阿曼等國家居中調停，但這次因為伊朗對卡達等國美軍基地和能源設施發動攻擊，卡達等國調停作用減弱，於是期待落在了沒有美軍基地，但作為伊斯蘭國家中唯一擁核國加巴基斯坦身上。

斡旋美伊獲各方讚賞 為什麼這次巴基斯坦當調停人？(圖:shutterstock)

調停的核心人物是巴基斯坦總理夏巴茲，是該國三屆總理的胞弟，而另一關鍵人物是巴基斯坦軍方最高領導人、陸軍元帥阿西姆 · 穆尼爾。他們與美國高層官員一直保持著直接聯繫。美國總統川普去年 6 月曾邀請他到訪白宮。

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當時，穆尼爾這位巴基斯坦軍方最高領導人單獨訪問白宮，而不是陪同總理等人一同訪問的情況極為罕見，當時也傳出美巴雙方曾討論對伊朗政策。

去年 5 月，巴基斯坦與印度的軍事衝突中遭遇事實上的「失敗」。巴國曾向川普求助以促成停火。為表彰這項功績，巴國也推薦川普獲選諾貝爾和平獎，因此建立領導人之間的信任關係。

外媒分析認為，巴基斯坦與相關國家保持緊密關係，且有充分動機在此次美伊戰爭中斡旋。 其地緣政治影響力遠超外界預期。

中國官媒《環球時報》報導指出，巴國政府促成美伊直接談判受到當地媒體積極評價。

巴國《論壇快報》認為，伊斯蘭馬巴德談判將成為中東緊張局勢降溫的重要里程碑，凸顯巴國在推動區域外交方面日益重要的角色。

巴國《新聞報》周三 (8 日) 更用整版報導巴國近來的外交努力，包括 3 月 29 日舉行的巴基斯坦、土耳其、埃及和沙烏地阿拉伯四國外長會議，巴國總理和外長同「幾乎所有波斯灣國家的密切聯繫」，以及巴國和美伊的「有效溝通」。

印度《NDTV》指出，正是巴基斯坦將美國 15 點停火的提議轉達給伊朗，隨後將伊朗的回應傳回華府。

此外，《論壇快報》也提到，中國與巴基斯坦日前提出關於恢復波斯灣和中東和平穩定五點倡議，呼籲停火止戰、停止對重要基礎設施的攻擊以及就實現持久和平達成協定。

巴國媒體周三也報導聯合國、歐盟、英國、德國、馬來西亞等國家和組織領導人對巴國通過外交斡旋促成美伊停火的讚賞。

聯合國秘書長古特雷斯也歡迎美國和伊朗宣布為期兩週的停火，他對巴基斯坦和其他為促成停火而做出努力的國家表示衷心感謝。

英國《旁觀者》周刊也說：「一個國家要勝任衝突調解方，必須獲得雙方信任。」

巴基斯坦與伊朗共用 900 多公里長的邊界線，並有著悠久的文化和宗教淵源。巴國擁有除伊朗以外世界上最多的什葉派穆斯林人口。伊朗則是第一個在巴基斯坦獨立後承認獨立的國家，巴基斯坦則是最早承認伊朗伊斯蘭共和國的國家之一。

《NDTV》也指出，由於巴勒斯坦問題，巴基斯坦與以色列無任何外交關係，這也是伊朗信任巴基斯坦的一個原因。

另一方面，巴基斯坦自去年起與美國的關係顯著改善，還加入了川普所宣傳的加薩「和平委員會」。

美國芝加哥全球事務學會指出，巴基斯坦還跟中國保持緊密的聯繫。若只將巴國視為南亞大國，會忽略它與中東的區域紐帶，以及它能高效運用的全球大國關係網絡。

巴基斯坦之所以要調解美伊衝突，《旁觀者》周刊指出，結束這場中東戰事對巴國大有裨益。這場戰事正損害巴基斯坦的經濟，因該國嚴重依賴進口石油，而其中大部分都需經由荷姆茲海峽運輸。巴國汽油和柴油價格上月漲價約 20%，政府已縮短公務員工作時間以節省燃料。

在國際形象方面，巴基斯坦可望憑藉此次斡旋，獲得部分國家對其調解角色的答謝，或對其國際影響力提升的認可。更宏觀地看，巴國希望藉此機會擺脫外界僅將其定位為「印度對手」的單一國際形象，證明自己在國際體系中還能扮演其他重要角色。

美國亞洲協會政策研究所 (ASPI) 南亞項目主任 Farwa Aamer 說：「如果後續談判能在伊斯蘭馬巴德順利舉行，這將不僅是一次危機應對時刻，更意味著巴基斯坦在地區和全球外交地位上實現持久提升。當然，這也會為巴國領導層帶來更高的國際公信力。」