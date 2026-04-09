鉅亨網編譯段智恆 2026-04-09 23:30

根據《彭博》報導，美國總統川普政府正評估動用緊急權力對伊朗相關貿易祭出關稅措施。白宮國家經濟會議 (NEC) 主任哈塞特 (Kevin Hassett) 周四 (9 日) 表示，1977 年《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)可作為依據，因為美國目前處於「衝突狀態」，賦予總統採取相關行動的權限。

川普再出招！擬用緊急法對伊朗課關稅(圖：REUTERS/TPG)

川普先前曾威脅，將對向伊朗提供武器的國家課徵高達 50% 的關稅。不過，此舉的法律依據隨即引發質疑，因美國最高法院已在今年 2 月裁定，IEEPA 並未授權總統徵收關稅，削弱行政部門以該法為基礎推動貿易措施的空間。

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哈塞特在接受媒體訪問時仍強調，若處於衝突情境，IEEPA 正是為此類情況設計，認為總統擁有相關關稅權限，並警告相關國家應審慎應對。然而，法律專家普遍認為，若川普政府最終依此法推動關稅措施，將面臨嚴峻的司法挑戰。

最高法院在裁決中明確指出，IEEPA「不授權總統徵收關稅」，且未針對戰時情境設立例外條款。大法官戈蘇奇 (Neil Gorsuch) 亦在協同意見中表示，該法並非戰時法規。儘管部分意見認為，總統在戰時可能依憲法享有一定貿易權限，但多數法官認定，在和平時期總統並不具備此類「固有權力」。

此外，最高法院內部對此議題仍存分歧。三名持不同意見的大法官認為總統擁有相關固有權力，而戈蘇奇亦指出，該議題仍存在「健康的辯論空間」。不過，即便如此，川普若試圖以此為依據推動關稅政策，在目前九名大法官結構下，仍可能難以取得足夠支持。