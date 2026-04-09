鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-09 21:00

根據 Vanda Research 數據，散戶周二 (7 日) 淨買入價值達 6,530 萬美元的蘋果股票，這創下自 2025 年 6 月以來最強勁的單日淨買入紀錄。

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儘管蘋果在今年 1 月份公佈了其歷史上表現最佳的季度財報，但其股價在過去一個月內卻陷入膠著，漲幅僅約 0.3%，與標普 500 指數表現持平；而今年以來，蘋果股價累計下跌了 5%。市場分析認為，這主要是受到美國與伊朗之間地緣政治緊張局勢，以及關稅政策擔憂所帶來的波動影響。

然而，Vanda Research 的策略師指出，散戶投資者目前正在大型科技股內部進行輪動，蘋果已成為最新的「信念口袋」。

吸引投資者回流的核心利多之一，是蘋果即將推出的硬體革新。據 2026 年 4 月初的報導，蘋果的首款折疊裝置 (暫命名為 iPhone Fold 或 iPhone Ultra) 已在富士康正式進入試產階段。

這款備受期待的裝置據傳將採用「書本式」折疊設計，配備 5.5 吋的外螢幕，展開後的內螢幕則可達到 7.8 吋。儘管有傳聞指稱工程進度可能有所延誤，但《彭博》的報導強調，該裝置仍維持在 2026 年 9 月正式亮相的既定軌道上。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 維持對蘋果的「優於大盤」評級，並將目標價定在 330 美元。

除了硬體突破，蘋果在人工智慧領域的轉型也是市場關注的焦點。在 AI 副總裁 Amar Subramanya 的領導下，蘋果正進行內部重組，準備在 2026 年下半年對 Siri 進行大規模的 AI 驅動改版。