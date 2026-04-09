記憶體族群強勢回歸！美光、Sandisk股價應聲飆漲 中東供應鏈壓力緩解
鉅亨網編譯余曉惠
在美國與伊朗達成兩周停火協議後，先前幾周表現低迷的「記憶體交易」也跟著強勢回歸，美光 (MU-US) 周三 (8 日) 勁揚逾 7%，Sandisk(SNDK-US)、威騰電子 (WDC-US)、希捷科技(Seagate)(STX-US) 也都有亮麗表現。
美光收盤上漲 7.7%，Sandisk 上漲 9.9%，威騰漲 8.6%，希捷漲 6%。
過去幾周以來，投資人紛紛拋售高風險、動能取向的標的，記憶體類股正是這波趨勢下的縮影。道瓊市場數據顯示，美光周二收盤價仍較 3 月中旬的高點下跌 18%，遠遜於標普 500 指數同期大致持平的表現。
停火協議為高風險標的營造了比較好的環境，Cantor Fitzgerald 分析師 C.J. Muse 指出，在「偏好風險」的市場中，投資人會爭相買入先前因防禦性配置而被嚴重拋售的股票。
Stifel 分析師 Brian Chin 則說，在評估和平情境的反彈潛力時，他首先想到的就是美光，因為記憶體已成為風險資產的「縮影」。
分析師還指出，若戰爭結束，生產晶片的關鍵耗材與化學品將能更順暢地通過中東地區，意味著美光等公司將直接受益。
MST Financial 分析師 David Gibson 指出，卡達是亞洲液化天然氣 (LNG) 與氦氣主要供應國，而這兩個都是半導體生產的關鍵原料，若美伊停火且荷姆茲海峽恢復通航，將能明顯減輕記憶體業者承受的壓力。
Baptista Research 分析師 Ishan Majumdar 則表示，雖然停火不能消除所有供應鏈風險，但關鍵工業原料將能再次順暢通過中東地區，確實能讓投資人感到放心。
Majumdar 進一步指出，美光今年是 DRAM 價格大幅上漲的受益者，雖然美伊衝突帶來「地緣政治折價」，但隨著戰爭風險緩解，市場應能更清楚看見美光在記憶體熱潮中獲利的能力。
另一方面，D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 對 Anthropic 即將推出的強大模型感到好奇，他認為這代表運算狂熱「尚未觸頂」，對記憶體類股而言無疑是利多。
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