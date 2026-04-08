鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-09 05:54

美伊同意停火兩週後，市場歡欣鼓舞，美股週三 (8 日) 氣勢如虹、全面強彈，隨著市場預期荷姆茲海峽有望恢復通行，國際油價暴跌，成為帶動本波「風險偏好回歸」的關鍵因素。

油價暴跌 道瓊狂飆超1300點 費半寫歷史新高(圖：REUTERS/TPG)

‌



市場氣氛轉趨樂觀，主要來自美國總統川普宣布與伊朗達成為期兩週的停火協議。川普表示，美方將暫停對伊朗的軍事行動，作為交換，伊朗將配合恢復荷姆茲海峽的航運通行。

伊朗外交部長阿拉格奇 (Abbas Araghchi) 隨後證實，若對伊朗的攻擊停止，伊方也將停止軍事行動，並強調在兩週停火期間，船隻可在與伊朗武裝部隊協調下安全通過荷姆茲海峽。市場觀察到已有船隻開始通行，顯示這條全球能源命脈正逐步恢復運作。

油市反應最為劇烈。布蘭特原油期貨重挫逾 11%，跌至每桶 96 美元；西德州原油更暴跌近 14%，同樣回落至約 96 美元。油價急跌也降低市場對通膨持續升溫的憂慮，進一步推升投資人對聯準會年內重啟降息的預期。

聯準會 3 月會議紀錄顯示，決策官員曾擔憂伊朗戰爭將推升能源價格，進而延後降息時程，如今隨著油價回落，市場開始重新押注貨幣政策轉向寬鬆。

美股週三 (8 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 1,325.46 點，或 2.85%，報 47,909.92 點。

那斯達克指數上漲 617.15 點，或 2.80%，報 22,634.99 點。

S&P 500 指數上漲 165.96 點，或 2.51%，報 6,782.81 點。

費城半導體指數上漲 507.05 點，或 6.34%，報 8,510.92 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 358.11 點，或 2.50%，報 14,696.67 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭普遍揚升。Meta (META-US) 強漲 6.50%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.13%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.88%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.55%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.50%。

台股 ADR 全面收紅。台積電 ADR (TSM-US) 猛升 5.96%；日月光 ADR (ASX-US) 飆高 8.79%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.72%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.90%。

企業新聞

伺服器大廠美超微週三走高 3.09% 至每股 23.37 美元，美超微表示將針對近期爆發的晶片走私事件展開內部調查。美國司法部上月起訴美超微共同創辦人廖益賢、銷售經理張瑞滄及承包商孫廷偉等 3 人，指其涉嫌將美國組裝的伺服器轉運至中國，違反出口管制規定。

美國最大石油企業埃克森美孚 (XOM-US) 收黑 4.69% 至每股 156.22 美元，埃克森美孚表示，因戰爭導致波斯灣運輸受阻，第一季全球產量減少約 6%，生產線何時恢復正常營運仍未知。

Meta(META-US) 躍升 6.50% 至每股 612.42 美元，Meta 週三推出新一代人工智慧模型「Muse Spark」，試圖在由 OpenAI、Anthropic 與 Google 主導的 AI 競賽中重新奪回成長動能

華爾街分析

Forex.com 分析師 Fawad Razaqzada 表示，市場反應符合典型宏觀交易邏輯，風險資產走強、原油下跌，美元避險溢價回落。

巴克萊分析師 Emmanuel Cau 認為，市場正出現強勁的空頭回補行情；高盛交易部門亦指出，避險基金正以自 2020 年疫情反彈以來最快速度回補對美股的空頭部位。

CFRA Research 策略師 Sam Stovall 表示，短期停火讓投資人開始重新調整資產配置，並可能促使資金從防禦型類股轉向景氣循環股。他指出，歷史經驗顯示，在油價見頂回落後，股市往往迎來一波明顯反彈。