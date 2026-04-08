鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-08 16:00

鎧俠控股 (Kioxia Holdings) 周二 (8 日) 股價飆升至歷史新高，日經新聞披露，這家記憶體晶片大廠正考慮發放自上市以來的首筆股利，此外，市場對美伊停火的樂觀情緒，也激勵該股隨大盤攀高。

鎧俠股價終場大漲 18.6%，衝上 27,600 日元的歷史天價，表現遠勝於日經 225 指數同日漲幅。日經 225 周二收盤大漲 2878 點，相當於上漲 5.4%，以 56308.42 點作收。

‌



日經周三報導，受惠於人工智慧 (AI) 產業對記憶體晶片的龐大需求，這家晶片製造商正研議發放股利。配息消息曝光之際，正值鎧俠致力於降低債務槓桿並增加現金流。

日本半導體同業多數不發放股利，讓鎧俠的配息策略顯得格外醒目。該公司 2018 年從東芝 (Toshiba) 分拆出來之後，在貝恩資本 (Bain Capital) 的主導下，於 2024 年底正式掛牌上市。