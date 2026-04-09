鉅亨網編譯許家華 2026-04-09 10:20

人工智慧公司 Anthropic 與美國國防部之間的法律戰持續升溫。華盛頓特區聯邦上訴法院周三 (8 日) 裁定，駁回 Anthropic 要求暫時阻止五角大廈將其列入「供應鏈風險」黑名單的請求，使該公司在訴訟期間仍無法參與國防部合約。

法院在裁決中指出，權衡利害後，政府利益優先於企業損失。一方面是單一企業可能面臨的有限財務損害，另一方面則涉及在軍事衝突期間，政府如何確保關鍵 AI 技術供應與管理，因此拒絕 Anthropic 提出的暫緩執行申請。法院同時承認，若禁令持續，Anthropic「可能遭受一定程度的不可回復損害」，但認為其影響主要屬財務層面。

‌



此次裁決與加州舊金山聯邦法院先前判決形成分歧。後者曾在相關案件中核發初步禁制令，禁止 唐納 · 川普 (Donald Trump) 政府全面禁止使用 Anthropic 旗下 Claude 模型。兩項裁定並存，使 Anthropic 目前處於「部分封鎖」狀態，即無法參與國防部專案，但仍可與其他聯邦機構合作。

美國國防部於 3 月初將 Anthropic 列為供應鏈風險，意味其技術被認定可能威脅國家安全，並要求所有國防承包商證明未在軍事相關項目中使用 Claude 模型。這項標籤過去多用於外國對手企業，而 Anthropic 成為首家遭此認定的美國公司，引發政界與產業震動。

Anthropic 在訴訟中主張，該決定屬報復性措施，違反憲法並缺乏正當程序。然而上訴法院認為，公司未能證明其言論自由受到實質壓制，且當前損害尚不足以凌駕政府在國防安全上的考量。法院同時表示，由於案件影響重大，應加速審理。

Anthropic 發言人回應稱，感謝法院認可案件需快速解決，並對最終裁決抱持信心，認為供應鏈風險認定「並不合法」。公司強調，提起訴訟是為保護自身及合作夥伴權益，未來仍將致力於與政府合作，推動安全可靠的 AI 應用。

美國代理司法部長 陶德 · 布蘭奇 (Todd Blanche) 則在社群平台表示，此裁決是「軍事戰備能力的重大勝利」，並強調軍事決策權屬於總統與國防部，而非科技企業。

此案源於 2 月底國防部長 皮特 · 赫格塞斯 (Pete Hegseth) 在社群媒體宣布將 Anthropic 列為供應鏈風險，隨後國防部正式發函確認。川普亦下令聯邦機構「立即停止」使用該公司技術，並設置 6 個月過渡期逐步淘汰。

在此之前，Anthropic 曾與國防部建立深度合作關係，成為首家將 AI 模型部署至機密網路的公司，並與 Palantir(PLTR-US) 等承包商整合應用。公司於去年 7 月獲得價值 2 億美元的國防合約，但在 9 月針對 GenAI.mil 平台部署 Claude 模型的談判中陷入僵局。

爭議核心在於使用範圍與倫理限制。國防部要求在合法範圍內全面存取模型能力，而 Anthropic 則希望確保技術不被用於全自動武器或國內大規模監控。雙方未能達成共識，最終使爭端升高至司法層級。