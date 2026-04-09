鉅亨網編譯段智恆 2026-04-09 08:40

華爾街逐漸摸清美國總統川普的談判節奏，並據此調整投資策略。市場近期流傳所謂「TACO 交易」(Trump Always Chickens Out，意指川普總是退縮)，成為投資人判斷風險的重要框架。隨著投資人愈發熟悉其升高衝突、再轉向降溫的模式，地緣政治衝擊對市場的影響力似乎正在減弱。

「TACO 交易」成市場新共識

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愈來愈多投資人認為，川普的強硬表態往往只是談判策略的一部分，最終仍會走向妥協。這種預期已反映在市場操作上——每當局勢升溫導致資產價格回落，資金便逢低進場，押注局勢最終降溫帶來反彈。

最新例子出現在美伊衝突。川普在最後期限前，臨時叫停對伊朗的攻擊行動，結束為期五周、干擾全球能源運輸的重要衝突。消息公布後，全球股市走高、油價回落。不過，市場在此之前的表現顯示，投資人早已預期情勢將降溫。標普 500 指數在此前一周上漲 3.4%，為連續六周來首度收高；選擇權市場的風險溢價也僅小幅上升，顯示市場並未對衝突升級過度恐慌。

即使川普曾警告「今晚將有整個文明消失」，市場反應仍相對冷靜，標普 500 當日僅小幅收漲。Raymond James 政策分析師 Ed Mills 指出，市場逐漸理解川普傾向先提出極端立場，而立場愈激進，最終出現妥協的可能性反而愈高。

這一觀點也與市場廣泛流傳的分析一致。投資機構指出，事件通常呈現固定循環：升高衝突引發市場波動，壓力累積後轉向降溫，進而帶動風險資產強勁反彈。Kobeissi Letter 創辦人指出，系統性投資人在這種環境下，可能正處於史上最有利可圖的交易條件之一。

自 2025 年 4 月以來，每次由地緣政治引發的市場下跌幅度逐漸縮小，顯示投資人對「TACO 交易」的信心持續提升。市場也將此現象與過去美中貿易衝突類比，當時關稅一度提高至 145%，但最終仍被視為不可持續，促使政策回調。

市場失去制衡角色的隱憂浮現

然而，這種交易邏輯的盛行，也引發新的疑慮。部分分析師警告，若市場對強硬言論不再給予負面反應，可能削弱金融市場對政策的制衡功能，反而助長更激進的決策。

瑞穗銀行交易部門指出，目前市場情緒同時存在「自滿」與「信心」，投資人並未忽視風險，但顯然更傾向依賴過去經驗進行判斷。Vital Knowledge 分析師克里薩富利也認為，全面軍事升級或對荷姆茲海峽造成重大干擾的選項成本過高、報酬有限，因此最終走向降溫仍是較可能的結果。