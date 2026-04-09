鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-09 11:00

在美伊達成停火協議數小時後，中東局勢在周三 (8 日) 再度急轉直下。以色列於當日下午對黎巴嫩發動本輪衝突以來「最大規模打擊」，50 架戰機在短短 10 分鐘內向約 100 個目標投下 160 枚炸彈，轟炸範圍涵蓋貝魯特市區、南郊、南部及東部貝卡谷地等人口稠密區，造成至少 254 人死亡、1165 人受傷，罹難者包括大量婦女與兒童。黎國總理薩拉姆隨即宣布周四 (9 日) 為全國哀悼日。

這項大規模軍事行動與剛達成的停火協議形成尖銳矛盾。以色列總理尼坦雅胡與美國總統川普均稱，美伊停火協議僅適用於美伊雙邊衝突，並不涵蓋黎巴嫩。



尼坦雅胡周三在視訊演說中強硬表示，停火「不是戰爭的結束」，而是實現以色列所有目標的一個階段，並強調以軍「手指始終扣在扳機上」，隨時準備重返戰鬥。美國副總統范斯也在布達佩斯表示，美國從未承諾停火包含黎巴嫩。然而，美以說法遭到多方駁斥。

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伊朗議長卡利巴夫指出，美方已違反伊朗提出的 10 項停戰條款中的 3 項，首條即「在黎巴嫩實現停火」。

法國總統馬克宏也連續與美、伊及黎巴嫩領導人通話，強烈譴責以色列的「無差別空襲」，強調停火範圍必須包括黎巴嫩，否則協議將失去可信度與持久性。

伊朗伊斯蘭革命衛隊則發表聲明警告，若對黎巴嫩的攻擊不停止，將對「侵略者」發動令其後悔的回應，並強調攻擊真主黨即等同於攻擊伊朗。

作為實質威懾，伊朗以報復以色列在停火後襲擊黎巴嫩為由，周三再次關閉具有全球戰略意義的荷姆茲海峽，禁止任何油輪通行。