鉅亨網編輯林羿君 2026-06-01 16:40

知名經濟學家、「末日博士」彼得 · 希夫（Peter Schiff）警告，美國股市猶如一顆「滴答作響的未爆彈」在基本面疲弱、估值偏高，以及債務與貨幣危機風險升溫的情況下，最終恐迎來重大崩盤。

「末日博士」警告：投資人盲目追價 美股崩盤已如定時炸彈。(圖:shutterstock)

希夫認為，官方經濟數據掩蓋了美國經濟實際上已陷入衰退的事實，並預期到 2027 年之前，市場可能面臨更深層的下跌風險。

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席夫表示：「我認為投資人看錯了很多事情，但這並沒有阻止股市持續走高。大多數投資人根本不懂基本面，卻依然盲目追價買進股票。」

他表示，從長期來看，基本面終究會把市場拉回現實。而且，他警告的並非一般性的市場修正。

希夫指出：「即使在一切安好的情況下，美股的估值都顯得過於昂貴。更何況現況並非如此，現在的美國市場，根本是一顆隨時會爆發的定時炸彈。」

在希夫看來，投資人忽視了太多警訊。他指出：「我認為市場顯然忽略了許多問題，目前股價的定價全然是基於『希望』而非『現實』。」

希夫認為，這種脆弱性不僅限於股票市場。他直言美國經濟正「深陷泥淖」，並主張美國正處於「不僅僅是金融危機，更是美元與主權債務危機」的邊緣。隨着美國國債目前已攀升至約 39 兆美元且持續飆高，這一警告在日益惡化的財政背景下顯得格外沉重。

訪談中，希夫要求在「具韌性的經濟」與「經濟衰退延後」之間做出選擇時，他回答：「是衰退，甚至可能是大蕭條。」

當被追問這場危機何時會引爆時，希夫表示，他認為美國其實早已陷入衰退多年，只是官方數據掩蓋了真實的痛苦。

他指出，正式的景氣下行可能會在今年或 2027 年到來，這在一定程度上取決於決策者是否會在期中選舉前，試圖透過刺激政策來延緩衰退的發生。

這項警訊之所以受到關注，是因為多項市場指標正逼近過去重大崩盤前夕的水準。

美國銀行策略師 Michael Hartnett 指出，目前標普 500 指數成分股中，僅有 4% 的個股創下 52 週新高，這種市場廣度極度狹窄的現象，上一次出現是在 2000 年 3 月網路泡沫高峰期。

與此同時，市場估值偏高，資金高度集中於 AI 領域龍頭企業，進一步加劇市場失衡風險。

此外，被稱為「巴菲特指標」（Buffett Indicator）的美股總市值占美國 GDP 比重已升至 231% 的歷史新高，遠高於 200% 被視為「玩火」的警戒水位；而衡量長期估值的席勒本益比（Shiller P/E）也突破 40 倍。

歷史經驗顯示，當這些指標達到類似水準後，市場往往伴隨顯著修正甚至熊市來臨。